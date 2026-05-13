¡Leyenda! Lautaro marcó un gol histórico, Inter le ganó a Lazio y se consagró campeón de la Copa Itali

Con un gol de Lautaro Martínez, Inter venció esta tarde a Lazio y se consagró campeón de la Copa Italia, sumando una nueva estrella tras ganar la Serie A hace apenas unos días.

El equipo milanés se impuso por 2 a 0 en el estadio Olímpico de Roma y consiguió su décimo título en esta competencia.

Los tantos del campeón fueron obra del bahiense -a los 35 minutos- y Marcus Thuram -a las 14-.

Con su tanto, el Toro se transformó en el tercer goleador en la historia de Inter, llegando a los 175 festejos, quedando por detrás de Alessandro Altobelli (209) y Giuseppe Meazza (284).

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En el partido de esta tarde, el delantero surgido en Liniers arrancó como capitán y fue reemplazado por Ange-Yoan Bonny, a los 77 minutos.

El neroazzrurro llegó a esta instancia luego de una durísima semifinal, en la que eliminó al Como en un encuentro de vuelta igualmente duro (la ida había terminado 0-0), donde dio vuelta una desventaja de dos goles para imponerse por 3-2.

Previamente, el camino a la final había comenzado venciendo a Venezia, por 5 a 1, en octavos de final, y Torino, por 2 a 1, en cuartos de final.

*Leyenda

Con el título conseguido esta tarde, Lautaro sumó su novena estrella en Inter.

La de hoy es su tercera Copa Italia, tras las conseguidas en 2021-22 y 22-23.

Estos trofeos se suman a los 4 scudettos (2025-26, 2023-24 y 2020-21) y otras tres Súper Copa de Italia (2023-24, 2022-23 y 2021-22).