¡Leyenda! Lautaro marcó un gol histórico, Inter le ganó a Lazio y se consagró campeón de la Copa Itali
El elenco milanés consiguió su segundo título en pocos días, tras ganar la Serie A.
Con un gol de Lautaro Martínez, Inter venció esta tarde a Lazio y se consagró campeón de la Copa Italia, sumando una nueva estrella tras ganar la Serie A hace apenas unos días.
El equipo milanés se impuso por 2 a 0 en el estadio Olímpico de Roma y consiguió su décimo título en esta competencia.
Los tantos del campeón fueron obra del bahiense -a los 35 minutos- y Marcus Thuram -a las 14-.
Con su tanto, el Toro se transformó en el tercer goleador en la historia de Inter, llegando a los 175 festejos, quedando por detrás de Alessandro Altobelli (209) y Giuseppe Meazza (284).
En el partido de esta tarde, el delantero surgido en Liniers arrancó como capitán y fue reemplazado por Ange-Yoan Bonny, a los 77 minutos.
El neroazzrurro llegó a esta instancia luego de una durísima semifinal, en la que eliminó al Como en un encuentro de vuelta igualmente duro (la ida había terminado 0-0), donde dio vuelta una desventaja de dos goles para imponerse por 3-2.
Previamente, el camino a la final había comenzado venciendo a Venezia, por 5 a 1, en octavos de final, y Torino, por 2 a 1, en cuartos de final.
*Leyenda
Con el título conseguido esta tarde, Lautaro sumó su novena estrella en Inter.
La de hoy es su tercera Copa Italia, tras las conseguidas en 2021-22 y 22-23.
Estos trofeos se suman a los 4 scudettos (2025-26, 2023-24 y 2020-21) y otras tres Súper Copa de Italia (2023-24, 2022-23 y 2021-22).