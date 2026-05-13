Detuvieron a tres menores con antecedentes intentando robar en una propiedad

Una joven banda de delincuentes fue detenida por el personal de la Comisaría Séptima en la madrugada del miércoles intentando robar un complejo de departamentos en calle Alvear al 2200. Luego del aviso al 911 se los pudo aprehender irrumpiendo en un domicilio en la misma calle, pero al 700.

Los detenidos son un menor de 17 años y dos de 15. Durante el procedimiento, se procedió al secuestro de una barreta de hierro de aproximadamente 45 centímetros y de un teléfono celular marca Samsung, elementos vinculados al hecho investigado.

Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Séptima, con intervención de la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

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Fuentes oficiales indicaron a La Nueva que estos implicados tienen un frondoso prontuario de robos, tanto en domicilios como de motos. En reiteradas oportunidades se pidió el allanamiento de sus domicilios con resultados positivos.