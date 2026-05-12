En imágenes: así se vivió una nueva Marcha Federal Universitaria en Bahía Blanca

Carteles contra el gobierno de Javier Milei, pancartas pidiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, directivos de las casas de altos estudios locales, funcionarios políticos y hasta el Hombre Araña: todos ellos se pudieron ver y participaron de la 4ª edición de la Marcha Federal Universitaria en Bahía Blanca.

La convocatoria, como en las anteriores oportunidades, fue multitudinaria. La manifestación ocupó unas siete cuadras de la Avenida Alem, y desandó la distancia entre la UTN y la UNS repitiendo incansablemente la consigna que se veía en la pancarta principal: "Cumplan la ley".

Como en el resto del país, la convocatoria se llevó a cabo a partir de las 17, y una hora después se realizaba el acto principal en el playón de Alem, ante miles de personas.

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"La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario", se indicó en el comunicado leído frente a todo el público.