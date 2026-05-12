Sorprendieron a una mujer con un arma de fuego en su poder

Una mujer fue aprehendida esta mañana en la zona de Villa Moresino cuando la policía descubrió que tenía un arma de fuego en su poder, informaron fuentes oficiales.

Desde la Policía Local señalaron que el procedimiento se produjo poco antes de las 9, tras un llamado al 911 alertando sobre una persona que pretendía abrir las puertas de domicilios ubicados en La Niña al 600.

Efectivos de esa repartición concurrieron al lugar e interceptaron a Julieta Agustina Baier, de 29 años.

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Los voceros señalaron que al registrarla hallaron en el bolsillo derecho de su campera un revólver calibre 22 largo, apto para el disparo y con cinco municiones colocadas.

Agregaron que sobre el arma pesaba un pedido de secuestro elevado el 2 de julio de 2012 por la UFIJ Nº 1 del departamento judicial de Zàrate-Campana.

Finalmente mencionaron que la mujer quedó imputada de los delitos de encubrimiento e infracción al artículo 189 del Código Penal.