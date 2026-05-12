Un nuevo corazón de Ayuda-Le en el centro bahiense: "Es una alegría enorme que la gente se involucre"

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

La campaña solidaria de recolección de tapitas plásticas impulsada por Ayuda-Le sumó un nuevo punto en Bahía Blanca: un corazón metálico fue instalado en Sarmiento 175, frente al consultorio odontológico de Constanza Laiuppa, con el objetivo de continuar reuniendo fondos para la compra de insumos destinados al Hospital Penna.

La iniciativa consiste en recolectar tapitas que luego son vendidas a una recicladora. Con lo recaudado, la entidad adquiere materiales e insumos que el centro médico requiere para su funcionamiento diario.

"Cada vez que se llena el corazón llevamos las tapitas a reciclar y con ese dinero compramos lo que el Penna necesita, desde agujas de punción hasta otros insumos", explicó Silvia Molina, presidenta de Ayuda-Le.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La organización, que trabaja desde hace más de 35 años en la ciudad acompañando a pacientes con leucemia y sus familias, cuenta con varios corazones distribuidos tanto en Bahía Blanca como en localidades de la región. La intención es acercar estos puntos solidarios a distintos sectores para facilitar la participación de los vecinos.

"Tiene que ser así, en barrios donde todavía no hay, para que la gente no tenga que acercarse hasta la sede (Roca y Castelli)", señaló Molina. También indicó que, una vez completos, los corazones pueden ser vaciados por los propios vecinos o mediante coordinación con la institución.

Detrás de cada estructura hay además un aporte desinteresado. Fernando Serra es quien fabrica los corazones y dona la mano de obra. "Lo ofrecí como un servicio para seguir colaborando. Quienes quieren colocar un corazón compran los materiales y yo hago el trabajo gratis", contó a La Nueva.

La idea comenzó de manera simple. "El primero que hice lo puse en casa. Después otra persona quiso uno y así se empezó a correr la bolilla", recordó. "No podría cobrar este trabajo porque es una manera de ayudar", explicó.

Molina destacó especialmente ese compromiso solidario. "Para nosotros no tiene precio. Es una alegría enorme que la gente se involucre y quiera colaborar con la institución. Es un acto de amor, que poco se ve hoy", expresó.

Sobre el nuevo corazón ubicado en pleno centro bahiense, la presidenta de Ayuda-Le valoró la iniciativa de Laiuppa. "Nos cruzamos de casualidad y enseguida dijo que quería poner un corazón en la puerta de su consultorio. Estamos muy agradecidos", afirmó.

Además de la campaña de reciclado, la entidad sostiene ocho departamentos gratuitos destinados al alojamiento de familias de pacientes oncohematológicos de la región y continúa impulsando campañas de donación de sangre.

En ese sentido, Molina explicó que "estamos tratando de profundizar el tema de las campañas de sangre porque salió una resolución y ya no se le puede pedir más a los familiares". La medida apunta a eliminar el sistema de "donantes de reposición", mediante el cual los allegados de pacientes debían conseguir voluntarios para cubrir las transfusiones, y establece que la provisión de sangre debe ser garantizada por el sistema sanitario a través de donaciones voluntarias y habituales.

"Hay que generar una cadena de donación porque la sangre la necesitamos todos. Sin embargo, en Argentina dona apenas el 1 % de la población", advirtió.