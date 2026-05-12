Desde el Colegio de Martilleros aseguraron que siguen las demoras en el mercado inmobiliario por un paro en Catastro

Una protesta en un sector de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires viene generando desde febrero un enorme impacto en el mercado inmobiliario bonaerense. El Catastro está demorando la emisión de partidas y la actividad está prácticamente detenida: "Hay cédulas catastrales presentadas desde hace más de 30 días y todavía no han salido", dijo Carlos Esteban a LU2.

"Estamos preocupados porque vivimos de que se concreten las operaciones y con este paro que se está realizando, no salen las cédulas catastrales, es imposible que se pueda llegar a escriturar, y tanto nosotros. la inmobiliaria, como las escribanías, no pueden realizar la escritura, eso hace que se haya frenado el mercado", aseguró Esteban.

"Hay cédulas catastrales presentadas desde hace más de 30 días y que todavía no han salido, recién ahora han empezado a salir algunas, muy poquitas, nosotros teníamos versiones de que esta semana podía levantarse el paro y normalizarse la situación, esperemos que así sea, pero al día de hoy, todavía no está normalizado".

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Consultado sobre la posible caída de créditos contraídos por personas que quieren concretar una transacción inmobiliaria, Esteban indicó que no tiene conocimiento de que haya ocurrido ello y considera que los bancos están al tanto de la situación y no cree que vayan a tomar medida drásticas ante un problema que es ajeno a las personas.

"Las ventas de propiedades en Bahía Blanca es un mercado restringido a solo aquellos que poseen el dinero o tienen los requisitos para acceder a un crédito: "Hay suficiente cantidad de propiedades en venta, se están concretando algunos negocios, se ha estado moviendo el mercado, ha habido muchas consultas y existe mucha expectativa en cuanto a los créditos bancarios", indicó.

"También es cierto que hay gente que le cuesta poder sacar un crédito porque los niveles de ingresos de la familia son muy bajos, entonces por ahí no califican para obtenerlo. El poder adquisitivo de la gente en este momento es muy bajo y eso hace dificultar un poco las operaciones", aseguró.

La situación en el Catastro provincial ha impactado en la actividad, pero no así en el nivel de consulta a la hora afrontar una posible transacción: "No ha disminuido la consulta, lo que sí ocurre, es que se demora la concreción del negocio, porque hasta que no está realizada la escritura no se concreta. Y sobre todo la escritura traslativa de dominio, que el escribano, para hacerla, ya tiene que tener todos los certificados en mano".

"Una operación que normalmente podía demorar a lo sumo 30 días, hoy está demorando 60 o 90 días. Los plazos se van alargando, y el que vende tiene su compromiso, porque por ahí compró en otra propiedad, y esta por ahí ya estaría en condiciones de escriturar y tiene que pagar y no puede concretar la venta de la propiedad de él por estos inconvenientes. Es claro, que eso complica todos los negocios".

Por último, Esteban analizó la situación del mercado inmobiliario para los sectores asalariados y pidió la reactivación de los créditos a largo plazo: "Ojalá que así sea, y que se reactive bien la plaza como debe reactivarse, porque la única manera de que una familia de clase media pueda acceder a una propiedad es a través de un crédito y a largo plazo, sino es muy difícil que la gente pueda llegar a juntar para poder comprarse una propiedad. La familia de clase media únicamente el acceso que podrían llegar a tener es a través de un crédito y a largo plazo", finalizó.