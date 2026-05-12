Allanamiento positivo por el hurto de una moto: dos aprehendidos

Partes de una moto que había sido sustraída el mes pasado fueron encontadas en otro vehículo, que fue secuestrado por la Policía durante un allanamiento en Cipolletti al 800.

En el operativo, ordenado por la Justicia y a cargo de la comisaría Séptima, fueron aprehendidos un hombre de 39 años y una mujer de 36, por encubrimiento e infracción a la ley de drogas (23.737), ya que en el patio de la casa encontraron varios plantines de marihuana.

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Al procedimiento se llegó luego de una investigación del personal del Gabinete de Táctica Opeativa de la citada seccional, conjuntamente con la Motorizada Local, tras la denuncia del dueño de una moto eléctrica Surron, hurtada el 1 de abril pasado en la zona de la avenida Alem al 2.800.

En la casa se secuestraron motopartes de la eléctrica colocadas en otra moto, una Motomel 150.

Las actuaciones quedaron a cargo de las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 7 y 19.