Bahía Blanca y todo el país vuelven a marchar en defensa de la educación universitaria

A casi siete meses de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y en medio de una escalada del conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes y no docentes, organizaciones estudiantiles y distintos sectores políticos llevarán a cabo este martes una nueva Marcha Federal Universitaria.

El lema de esta movilización es “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”.

La marcha tendrá su acto central a las 17 en Plaza de Mayo y se replicará en distintas ciudades del país, entre ellas Bahía Blanca. Esta será la cuarta marcha federal desde el inicio de la gestión de Javier Milei y tendrá como eje el reclamo por la aplicación de la ley aprobada por el Congreso y todavía no ejecutada por el Poder Ejecutivo.

Como en el resto del territorio nacional, la convocatoria es para “toda la ciudadanía y toda la comunidad universitaria a marchar en defensa de la ciencia, la tecnología y la educación pública”, tal como señaló el decano de la facultad bahiense de la Universidad Tecnológica Nacional, Alejandro Staffa.

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En el caso de nuestra ciudad, la convocatoria es a las 17 en la intersección de 11 de Abril y Avenida Alem, para allí marchar hacia el playón de la Universidad Nacional del Sur, donde se llevará a cabo un acto a partir de las 18.10.

“El sistema universitario sale nuevamente a la calle en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario”, agregó el directivo.

La convocatoria fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, que integran docentes y trabajadores no docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun). En Bahía Blanca es impulsada por la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica Nacional, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles.

Días atrás, el rector de la UNS, Daniel Vega, había señalado que “las leyes están para cumplirse” y que “la educación pública es un derecho, y para que miles de estudiantes puedan ejercerlo, el gobierno nacional debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.

“Las universidades nacionales atravesamos una situación crítica que afecta a docentes, no docentes y sobre todo a los más vulnerables: nuestros estudiantes. Cuando se afecta la calidad educativa por falta de recursos, también se está perjudicando el desarrollo del país y la calidad de vida de toda nuestra sociedad”, había señalado.

En Capital Federal la movilización comenzará a las 14 desde Plaza Houssay, en Córdoba y Junín, rumbo a Plaza de Mayo. En paralelo, la CGT concentrará desde las 15 en Diagonal Sur y Bolívar; las dos CTA lo harán desde Diagonal Norte y San Martín; mientras que el PJ nacional y el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera Axel Kicillof, convocaron para las 15.30 en Diagonal Sur y Perú.

Dos fallos judiciales contra el Gobierno

La nueva marcha universitaria llega en un clima de confrontación cada vez más abierto entre el oficialismo y el sistema universitario. El conflicto ya pasó por el Congreso, atravesó el veto presidencial, sumó fallos judiciales adversos para el Ejecutivo y terminó escalando hasta la Corte Suprema.

La ley de financiamiento universitario fue aprobada por el Congreso en 2025 y el veto de Javier Milei terminó siendo rechazado por los dos tercios de ambas cámaras. Sin embargo, el Gobierno suspendió su ejecución bajo el argumento de que la norma afecta el equilibrio fiscal.

La Justicia ya falló dos veces a favor de las universidades y ordenó aplicar la ley, aunque el Ejecutivo decidió apelar y llevar el caso a la Corte Suprema.

“No hay alternativa a una marcha: reclamás, dialogás, vas al Congreso, conseguís que se vote una ley, el Gobierno la veta; conseguís una mayoría muy difícil para rechazar el veto; conseguís dos fallos judiciales y el Gobierno sigue sin cumplir la ley. La única alternativa que queda es que la gente se movilice en todo el país”, dijo Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

El conflicto impacta sobre el funcionamiento cotidiano del sistema universitario. Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-Conicet, el gasto nacional destinado a educación superior cayó un 28,9% real entre 2023 y 2025 y este año podría terminar en el nivel más bajo de inversión universitaria de las últimas dos décadas.

La disputa también atraviesa los salarios. De acuerdo con el mismo informe, los docentes universitarios perdieron el 33,7% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

Gremios y sectores políticos se suman a la movilización

En Capital Federal, la marcha de este martes volverá a reunir a sectores sindicales, estudiantiles y políticos alrededor del reclamo universitario. La CGT llamó a movilizarse con el lema “Defendemos la educación, la ciencia y el futuro del país” y advirtió sobre “un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo capacidades estratégicas del Estado”.

“El Gobierno quiere destruir la universidad pública y tenemos que evitarlo”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional y referente del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que también confirmó su participación junto a gremios combativos, como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu y Conadu Histórica.

Desde el PJ nacional plantearon que “el peronismo siempre tuvo a la educación como pilar central” y convocaron “a todos los sectores a acompañar a la comunidad educativa”.

Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman llamó a movilizarse: “Como abogada me resulta más que evidente que el Gobierno tiene que cumplir con la ley de financiamiento votada y que sigue chicaneando con recursos para dilatar todo. A marchar, a ser miles, es la única forma de ganar esta pelea”.

La protesta se realizará además pocos días después de que el Ministerio de Capital Humano intimara a los rectores universitarios para que presenten planes de contingencia frente a los paros docentes y no docentes. La cartera que conduce Sandra Pettovello pidió precisiones sobre cómo garantizarán el dictado de clases y el acceso de los estudiantes “en un contexto de suspensión total de actividades académicas” en algunas universidades. (La Nueva., con información de TN)