Los Beatles anunciaron una experiencia oficial: se podrá visitar el edificio del "Concierto de la azotea"

Los Beatles anunciaron su primera experiencia oficial dedicada a la música. Los fans podrán visitar el edificio histórico londinense donde el grupo tocó por última vez en su terraza.

Las puertas del número 3 de Savile Row se abrirán al público el año que viene. Este espacio en Mayfair es un referente importante en la historia de la cultura pop, ya que fue una de las primeras sedes de Apple Corps Ltd. En dicho lugar estuvo el estudio donde se grabó Let It Be y, sobre todo, fue el escenario del último recital en 1969. Un evento que marcó una época.

Según publicó NME, los fans podrán recorrer los siete pisos con material inédito de los archivos de Apple Corps, exposiciones temporales, una tienda de fans y una recreación del estudio original donde se grabó “Let It Be”.

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Los visitantes van a poder visitar la azotea para revivir el show que quedó inmortalizado en el material “Get Back” de Peter Jackson. “¡Guau! Es como volver a casa”, expresó Ringo Starr al enterarse de la noticia.

“Fue una experiencia increíble volver recientemente al número 3 de Savile Row y recorrerlo”, agregó Paul McCartney. “Hay tantos recuerdos especiales entre sus paredes, por no hablar de la terraza. El equipo elaborará los planes realmente impresionantes y estoy deseando que la gente lo vea cuando esté listo”.

El director ejecutivo de Apple Corps, Tom Greene, dijo estar “encantado” de llevar Apple Corps a su hogar espiritual. “Todos los días, fans sacan fotos del exterior del número 3 de Savile Row, pero el año que viene podrán entrar y explorar las siete plantas del emblemático edificio, incluida la azotea, donde incluso las barandillas siguen siendo las mismas de aquel famoso día de 1969”, expresó Greene.

Por estos días, Paul McCartney se prepara para la salida de su nuevo disco The Boys Of Dungeon Lane, a finales de este mes, mientras que Ringo Starr sacó hace poco su disco Long Long Road.

El primero incluye un dúo entre los dos excompañeros de banda en "Home To Us", un recuerdo de sus días de la infancia y adolescencia en Liverpool que marcó su primera colaboración vocal. También cuenta con la participación de Sharleen Spiteri de Texas y Chrissie Hynde de The Pretenders. (TN)