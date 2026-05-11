Encuentro y regalo en Madrid: el bahiense Abel Pintos recibió a Julián Álvarez

En el marco de la gira de Abel Pintos a Madrid, donde ayer ofreció un recital en La Riviera, se produjo en la previa un encuentro estelar que unió música y fútbol. Porque el cantante bahiense recibió en su camarín a Julián Álvarez.

El delantero del Atlético de Madrid es un gran fanático de Pintos y estuvo presente con su novia y amigos. Además, hubo intercambio de regalos y un emotivo abrazo, que imágenes que se viralizaron en redes sociales.

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El encuentro quedó registrado en un video y se pudo ver la intimidad de esta charla en el camarín. Además, la Araña le regaló una camiseta con el nombre del artista y el número 30 (por sus años en la música), mientras que Abel Pintos le dio su disco de canciones patrias y le dedicó el libro “Abel 30 Años”.

A través de sus redes sociales, ambos compartieron fotos de esta reunión. Por otra parte, Emilia Ferrero también publicó una foto del concierto con un emotivo texto: “Gracias por acompañar tantos recuerdos lindos con tu música”, junto a emoji de corazón.

En muchas oportunidades, Álvarez hizo referencia a las obras de Pintos y mantienen una gran relación. Por eso, en la charla no hubo formalismos: hablaron de sus vidas y objetivos personales en un clima muy ameno y de admiración.

En esta gira por España, Abel Pintos realizó cuatro shows en cuatro ciudades y agotó todas las localidades.