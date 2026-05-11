Detuvieron a una mujer que trasladaba una tortuga oculta en una olla

Personal de Gendarmería Nacional, del Escuadrón 16 “Clorinda”, logró rescatar un ejemplar de tortuga terrestre de patas rojas (Chelonoidis Carbonarius) que viajaba en un transporte de larga distancia, durante un operativo en la Ruta Nacional Nº 11.

Durante un control sorpresivo a la altura del kilómetro 1.286, en la provincia de Formosa, se halló al ejemplar de esta especie considerada en peligro de extinción que era trasladado por una mujer que lo mantenía en el interior de una olla de metal debajo de su asiento, en infracción a las leyes provinciales Nº 1.060 y 1.314.

Tras el operativo, la tortuga fue resguardada y entregada al Ministerio de Producción y Ambiente de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Formosa

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Cómo fue el rescate de la tortuga

Al iniciar la requisa, los uniformados notaron que una ciudadana mayor de edad realizaba movimientos con sus piernas para intentar tapar un recipiente metálico que se encontraba debajo de su asiento, por lo que le solicitaron abrirlo.

Al abrir la olla de cocina, se pudo constatar que la mujer cultaba en su interior un ejemplar vivo identificado como “tortuga terrestre de patas rojas”.

De esta manera, el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de Clorinda dispuso el inmediato resguardo del ejemplar para su protección y posterior entrega al organismo mencionado. Además, se procedió a la detención de la involucrada. (NA)