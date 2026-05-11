Bomba en la Selección Argentina: Santiago Beltrán, en la prelista para el Mundial 2026

Una de las atajdas del arquero del Millonario. Foto: captura de pantalla.

Santiago Beltrán fue el héroe de River frente a San Lorenzo y sueña con disputar el Mundial 2026. Luego de ser figura en los penales, el arquero recibió la noticia que realizará la preparación mundialista con la Selección Argentina.

El bonaerense de 21 años será uno de los 55 futbolistas que pelearán por un lugar en la próxima Copa del Mundo, desplazando de la consideración a Facundo Cambeses, quien había sido convocado a finales del 2025. A la espera de la lista que se conocerá este lunes, Beltrán aparece cómo el cuarto arquero, junto con “Dibu” Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

De no ingresar en la lista definitiva en el equipo de Lionel Scaloni, el arquero del Millonario sería uno de los futbolistas de reserva en caso de lesión de alguno de los tres convocados.

Lo que está confirmado es que Santiago Beltrán finalizará su participación en el Apertura y Copa Sudamericana con River y se transformará en un nuevo arquero del "Millo" en vestir la Albiceleste.

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Cuando River quedó al borde de la eliminación, el bonaerense se hizo gigante, le contuvo el remate a Gregorio Rodríguez y le dio vida a sus compañeros.

En el cierre de la extensa tanda, voló y con la punta de los dedos logró desviar la pelota en el remate de De Ritis para desatar la euforia de todo el Monumental.