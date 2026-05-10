El Municipio informó qué calles serán cortadas al tránsito este lunes por tareas de mantenimiento

El Municipio informó cuáles serán los cortes de calles previstos para este lunes en diferentes sectores de la ciudad, en el marco de una serie de tareas de mantenimiento urbano.

De acuerdo con el esquema oficial, de 8 a 18 se cortará la circulación en la esquina de Castelli y Di Sarli, por obras de reencarpetado.

En la misma franja horaria estará cortado el paso vehicular en la intersección México y Emilio Rosas, en este caso por trabajos de fresado y reencarpetado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asismismo por 48 horas se cerrará el tramo de calle Maldonado entre Líbano y Don Bosco (ejecución de, por la ejecución de una obra de reconstrucción y reencarpetado asfáltico.

Finalmente, entre las 7 y las 19 verá interrumpido el tránsito en calle Portugal al 500, entre Corrientes y Zeballos, por la realización de una obra particular.