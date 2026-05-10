Mientras monitorea la inflación, el Gobierno define qué pasará con los precios de combustibles

Mientras sigue de cerca el impacto en la inflación, el Gobierno define esta semana qué pasará con los precios de los combustibles y el transporte.

Por un lado, YPF deberá decidir si extiende la medida por la cual no se modificaron los precios por 45 días, plazo que se vence este viernes. Se trata de la medida que se tomó para contener el impacto de la guerra en Medio Oriente. Esto ocurrió luego de que en marzo, el salto de 25% en las naftas y el gasoil tuviera un fuerte impacto en el IPC.

El CEO de YPF podría reunirse reunirse con el directorio entre lunes y martes para determinar si se prolongará la medida o si se dará por finalizada, lo cual podría derivar en aumentos de precios en los surtidores. De acuerdo a lo que indicaron fuentes del sector, los precios de los combustibles están atrasados entre 10% y 15% respecto a la evolución internacional desde el inicio de la guerra.

A su vez, a principios de mayo, el Gobierno actualizó 0,5% los impuestos sobre las naftas y el gasoil, y postergó hasta principios de junio la aplicación del aumento total por la inflación acumulada de parte de 2024 y todo 2025.

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Esta semana también será clave en materia económica. El INDEC dará a conocer el dato de inflación de abril este jueves. Según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del cuarto mes del año alcanzó el 2,6%.

Las consultoras relevadas por este medio coincidieron y consideraron que la cifra será menor que la de marzo, que fue de 3,4%. De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, también se expresó en ese sentido. “La inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”, pronosticó días atrás. (con información de TN)