Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares y avanza el pedido de extradición

La Justicia bonaerense avanzó con el pedido de extradición de Marcelo Alejandro Heber Pelegri, ex marido de la actriz venezolana Grecia Colmenares, detenido en España en el marco de una causa por presunta estafa que tramita en San Isidro.

De acuerdo con documentación judicial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el imputado “fue detenido en territorio español el día seis del mes de mayo del año en curso” y la Justicia resolvió “librar exhorto diplomático” para solicitar su extradición a la Argentina.

La resolución, firmada el 7 de mayo de 2026, sostuvo además que previamente se había ordenado “su detención y su captura internacional en orden al delito de estafa (art. 172 del C.P.)”.

La investigación es impulsada por la fiscal Cecilia Chaieb, titular de la UFI de San Isidro, que interviene en la causa por las presuntas maniobras denunciadas.

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En otro tramo del expediente judicial se resolvió “ordenar la detención de Marcelo Alejandro Heber Pelegri y su captura internacional por sospechar que participó como coautor penalmente responsable en los hechos materia de investigación”.

Según pudo saberse a partir de fuentes cercanas a la causa, Pelegri no se presentó a cinco indagatorias internacionales fijadas para los días 22, 24, 26 y 28 de abril y 6 de mayo. La fiscalía consideró que existía riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

La denunciante Nora Kriesghaber relató que conoció a Pelegri a través de Facebook y que luego él le propuso participar de supuestos negocios vinculados a pulseras promocionadas con licencias de artistas internacionales.

“¿Cómo yo no voy a confiar en una persona que se veía tan creíble? Si Ricky Martin confía al punto de darle la representación de su fundación”, afirmó la mujer.

Kriesghaber sostuvo que el acusado utilizaba vínculos con celebridades para captar inversores. “Me mostraba audios, chats, fotos y negocios reales con Ricky Martin. Yo veía que el negocio existía y confié”, indicó.

La denunciante aseguró haber entregado dinero y bienes de una herencia familiar para financiar el emprendimiento. “Esas pulseras que se vendieron se confeccionaron con todo el dinero que yo invertí, que terminó siendo arriba de 500.000 dólares porque también se llevaron lingotes de oro”, señaló.

Según su testimonio, la operatoria incluía contratos firmados, promesas de rentabilidad mensual y participación en ventas de productos comercializados en España.

“Cuando sale el negocio, él me bloquea de todos lados, nunca me devuelve el dinero y me deja fuera del negocio”, denunció.

Kriesghaber también apuntó contra otras personas que integraban el supuesto esquema, entre ellos Jean Franco Pellegri y el abogado Sergio Raposeiras, ambos denunciados en la causa.

“Ellos sabían muy bien que estafaban porque vienen estafando personas desde hace muchísimos años”, sostuvo.

La mujer afirmó además que el caso le produjo un fuerte daño emocional. “Me psicopateó, me presionaba, me amenazaba. Fue un maltrato psicológico y emocional terrible”, expresó.

En sus declaraciones, también involucró indirectamente a figuras vinculadas a los negocios promocionales. “Walter Kolm ya atestiguó en la causa y corroboró todo lo que yo estoy diciendo”, remarcó.

La denunciante consideró histórica la detención del acusado: “Es la primera vez que detienen a Marcelo Pellegri con captura internacional y logran traerlo extraditado para que rinda cuentas como corresponde”.

De acuerdo con fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, la causa tramita en San Isidro y el juicio oral podría comenzar a mediados de julio. (NA)