Figuritas: la app que jubila al papel y ya es la más descargada para el Mundial 2026

Francisco Villafáñez fvillafanez@lanueva.com Comunicador social y periodista de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. Se desempeñó en medios de comunicación de la Casa Editorial el Tiempo, canal R.C.N y el canal institucional Señal Colombia. Socio de FOPEA, desde 2013 hace parte del Grupo La Nueva.

Matías Jurfest, un ingeniero uruguayo, desarrolló Figuritas, la aplicación que hoy lidera el ranking de deportes en Argentina. La herramienta nació como una solución personal durante el Mundial de Rusia 2018 y ya acumula millones de descargas en toda la región.

El fin de las listas manuales

"Nació porque yo estaba llenando el álbum y arrastraba esa lista en papel llena de tachaduras y desordenada", explicó Jurfest en diálogo con La Nueva. El desarrollador buscaba evitar la tediosa tarea de comparar números manualmente al momento de realizar intercambios.

La plataforma permite registrar de forma digital los cromos obtenidos, los faltantes y los repetidos. Además, ofrece estadísticas precisas sobre el progreso de cada colección para optimizar el llenado del álbum.

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Intercambios inteligentes por QR

Sin embargo, su función más disruptiva es el intercambio por código QR, que automatiza el cruce de datos entre coleccionistas. Sobre esta tecnología, el creador comentó a este medio que "en dos segundos te dice exactamente qué pueden cambiar entre los dos".

Jurfest destacó el caso de un usuario que logró mover 108 figuritas en un solo encuentro gracias a la aplicación. Este volumen de canje sería prácticamente "impensable" utilizando los métodos tradicionales de papel y lápiz.

Tecnología eficiente y sin conexión

Uno de los mayores desafíos técnicos fue lograr que el sistema funcionara offline. La aplicación no requiere registro previo ni utiliza servidores externos para el proceso de cruce, lo que garantiza rapidez en cualquier lugar.

"La estructura de datos tenía que ser genérica para soportar cualquier álbum sin reescribir la app", señaló el ingeniero a La Nueva. Gracias a esto, la herramienta hoy es compatible con torneos como la Copa América, la Libertadores y la Champions League.

Liderazgo absoluto en Latinoamérica

Actualmente, la app alcanzó el puesto número 1 en las tiendas digitales de México, Brasil, Colombia y Uruguay. El crecimiento de la herramienta fue totalmente orgánico a través del "boca a boca" en grupos de coleccionistas.

En los picos de mayor demanda previos a los torneos, la plataforma registró hasta 300 mil usuarios diarios. "Si abrís un grupo de coleccionistas, el 90 % comparte sus faltantes usando la app, es una locura", afirmó Jurfest.

Modelo de negocio y proyecciones

El modelo de gestión es freemium, lo que permite una descarga básica gratuita para todos los usuarios. No obstante, existe una versión "Pro" por 1,99 dólares mensuales que elimina anuncios y habilita funciones avanzadas como la exportación a PDF.

Con miras al Mundial 2026, Figuritas se consolida como el aliado para completar el álbum oficial de Panini de manera ágil. La aplicación ya se encuentra disponible para su descarga tanto en App Store como en Google Play.