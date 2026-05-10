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Con las formas del ayer.

Se viene el parque de Mayo

Alejado del centro, en un terreno inundable, el barrio Adornado terminó siendo un fracaso.

Hace 120 años, en mayo de 1906, se dio a conocer la propuesta de construir un barrio parque y un parque municipal en los terrenos del hasta entonces conocido como Bañado de Jiménez.

Dos situaciones acuciantes serían atendidas con esta propuesta urbana a la que este diario no dudó en mencionar como “un Palermo bahiense”: la ausencia de paseos públicos y la escasez de viviendas. Dar una respuesta a estas carencias, se dijo, significaba generar para la ciudad un porvenir cómodo, desahogado y el ensanche de las actividades sociales y comerciales.

Tres inversores –Domingo Fernández Beschtedt, José Godinho y Adalberto Ramaugué, eran quienes, “auscultando el presente y el porvenir de Bahía Blanca” concibieron un proyecto conciliando esos dos anhelos con la transformación de paseo público y barrio moderno en ese terreno recostado sobre la avenida Alem, entre los arroyos Maldonado y Napostá, un espacio de 64 hectáreas.

De esa superficie, los titulares donaron 21 hectáreas a la municipalidad, la mitad para la formación de un Parque Municipal, el resto para la apertura de avenidas y calles. A cambio, la comuna se haría cargo del trazado del parque, lagos, nivelación general, demarcación de avenidas y calles del llamado Barrio Adornado.

Los propietarios dividirían luego las manzanas en lotes para su venta en condiciones de pago cómodas, sea construyendo casas y chalets o vendiendo simplemente los terrenos.

“Lo primero que se deduce del proyecto es que facilita la expansión de la población en un paraje sano y alegre, que será el paseo aristocrático de la ciudad con un proyecto simpático y perfectamente viable”, se dijo.

Inaugurado en diciembre de 1906, el barrio Adornado resultaría fallido y, con el tiempo, la municipalidad irá anexando al parque original el resto de los terrenos.

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