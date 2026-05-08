Proyectan una inflación del 2,6% para el mes de abril

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró sus nuevas estimaciones para la inflación y el dólar. Según los analistas, el IPC de abril alcanzó el 2,6% y proyectan que mayo rondará el 2,3%.

El dato del INDEC de la variación de precios del cuarto mes del año se conocerá el próximo jueves 14 de mayo.

Los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $1410 este mes. Así, los analistas pronostican que el tipo de cambio cerrará el 2026 en $1676.

Según el último informe del REM, las consultoras esperan que el tipo de cambio minorista cierre este mes a $1410.

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Hacia junio llegaría a $1437, es decir, $44 pesos menos que el cálculo anterior. La proyección de los analistas para julio es de $1460.

Para agosto, estimaron que el dólar podría estar en $1500 y para septiembre, $1453.

Mes a mes: como sigue la inflación según los analistas del REM

Abril 2026: 2,6%

Mayo 2026: 2,3%

Junio 2026: 2,1%

Julio 2026: 2%

Agosto 2026: 1,8%

Septiembre 2026: 1,9%

Octubre 2026: 1,8%.

Por otro lado, los analistas del REM establecieron un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,3% en el primer trimestre del 2026 y 1% para el segundo. Además, proyectaron un tipo de cambio nominal en $1410 por dólar para el promedio de mayo. (TN)