Giro de 180 grados en la Fórmula 1: la FIA toca un “nervio” clave del auto

La Fórmula 1 ha escuchado el clamor de los protagonistas y de las tribunas. En un anuncio que sacudió el paddock este viernes, la FIA confirmó un cambio reglamentario de cara a 2027 que modifica sustancialmente el equilibrio de poder en los motores, dando marcha atrás con la paridad extrema entre la parte eléctrica y la combustión que se había planteado originalmente para la era 2026.

La decisión surge tras apenas tres carreras disputadas en el actual calendario, donde las críticas por la falta de potencia y el comportamiento "artificial" de los monoplazas obligaron al presidente de la entidad, Mohammed Ben Sulayem, a convocar a una reunión de emergencia con los equipos y los cinco fabricantes de motores.

El núcleo de la reforma para 2027 reside en una redistribución de la potencia nominal. Según el comunicado oficial de la FIA, se acordó aumentar la entrega del motor de combustión interna (MCI) en aproximadamente 50 kW, lo que vendrá acompañado de un incremento en el caudal de combustible permitido.

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Como contrapartida, el sistema de recuperación de energía (ERS) -la parte eléctrica- sufrirá una reducción nominal de 50 kW. Con este ajuste, la proporción de potencia quedará configurada en un 60% para el motor tradicional frente a un 40% para el eléctrico, rompiendo el esquema 50/50 que tantos cuestionamientos generó por la falta de velocidad final y la dificultad para realizar sobrepasos sin depender excesivamente del despliegue de energía.

El "Efecto Miami": un banco de pruebas exitoso

La celeridad de la FIA no es casualidad. El organismo destacó que las medidas de emergencia introducidas hace pocas semanas para el Gran Premio de Miami ya habían mostrado resultados positivos.

"Se consideró que estas medidas mejoraron la competición y representan un paso positivo en el perfeccionamiento continuo del marco de 2026", indicaron desde la organización. En aquella carrera, donde el argentino Franco Colapinto brilló con un histórico séptimo puesto tras un consejo clave de su ingeniero en Alpine, ya se habían aplicado retoques técnicos para mejorar la seguridad y la dinámica en pista.

El objetivo de los cambios evolutivos previstos para los próximos dos años es que la competición sea "más segura, justa e intuitiva" para los pilotos. La excesiva dependencia de la gestión de baterías en las primeras carreras de 2026 había transformado a la F1 en un juego de ajedrez eléctrico que, a ojos de los puristas, le quitaba esencia al deporte.

Con esta modificación, la Fórmula 1 busca recuperar el sonido y la agresividad en la entrega de potencia, asegurando que los fabricantes de unidades de potencia acompañen esta transición hacia un hardware que permita a los pilotos atacar sin miedo a quedarse "vacíos" de energía en mitad de una recta.

La propuesta ya tiene el acuerdo de principio de todas las partes y solo resta la votación final en el Consejo Mundial del Deporte Motor para que el reglamento 2027 quede sellado. (Fuente: NA).