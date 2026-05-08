Con chances de título, Los Pumitas enfrentan este sábado a Australia

El seleccionado argentino M20 de rugby cerrará este sábado su participación en el Rugby Championship, cuando enfrente a Australia.

El partido se jugará a las 9 (hora de nuestro país) en Port Elizabeth, Sudáfrica. Lo televisarán ESPN 2 y Disney+.

El equipo argentino llegará a este compromiso en el 2º lugar de las posiciones, a cinco puntos del líder Sudáfrica (se mide ante Nueva Zelanda en segundo turno, a las 11) y tiene chances de ser campeón.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para lograrlo Argentina tiene que ganarle al XV australiano con punto bonus (4 o más tries respecto del rival) y esperar una derrota sudafricana a manos de los neocelandeses, con el agregado que los locales no deben sumar punto bonus alguno (ofensivo/defensivo).

Posiciones: 1º) Sudáfrica, 10; 2º) Argentina, 5; 3º) Nueva Zelanda, 5 y 4º) Australia, 2.

Resultados

Hasta el momento estos son los marcadores del RC M20:

Fecha 1 (27 de abril): Nueva Zelanda 34-Australia 29 y Argentina 21-Sudáfrica 48.

Fecha 2 (3 de mayo): Argentina 25-Nueva Zelanda 17 y Sudáfrica 56-Australia 17.

Modificaciones

Respecto al equipo que venció a Nueva Zelanda la semana pasada, Los Pumitas presentarán tres cambios en el XV inicial: Benjamín Farias Cerioni por Fabrizio Cebron, el capitán Tomás Dande por Franco Marizza y Benjamín Ledesma Arocena en lugar de Bautista Quiroga Miguens.

Así saldrán los equipos:

Argentina: 1. Benjamín Farias Cerioni, 2. Manuel Cuneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea; 4. Joaquín Pascual Viale y 5. Bautista Benavides; 6. Tomás Dande (capitán), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Federico Torre; 9. Juan Preumayr y 10. Federico Serpa; 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz, 13. Pedro Coll, 14. Benjamín Ledesma Arocena; 15. Simón Pfister. Entrenador, Nicolás Fernández Miranda.

Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Fabrizio Cebron, 18. Federico Narváez, 19. Toribio Latorre, 20. Franco Marizza, 21. Ignacio Zabella, 22. Ramón Fernández y 23. Manuel Giannantonio

Australia: 1. Jacob Job, 2. Ewald Kruger, 3. Edwin Langi; 4. Will Ross y 5. Kenneth Harris; 6. Luca Cleverley, 7. Tom Robinson (capitán), 8. Eli Langi; 9. Sam Blank y 10. Jonty Fowler; 11. Cooper Watters, 12. Josh Takai, 13. Leo Jaques, 14. Taione Taka; 15. Chayse Geros. Entrenador, Chris Whitaker.

Suplentes: 16. Charlie Hollyman, 17. Nick Hill, 18. Jasper Asi, 19. Isaac Fonua, 20. Toby Brial, 21. Angus Grover, 22. Riley Whitfeld y 23. Louis Fenwicke.