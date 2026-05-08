El pronóstico para este sábado en Bahía: ¿se estabiliza el tiempo o vuelve la inestabilidad?

Luego de dos días consecutivos marcados por vientos de marcada intensidad y precipitaciones, el panorama meteorológico muestra señales de mejora, aunque sin definiciones claras de estabilidad total, según establece Satelmet para Bahía Blanca.

Durante la mañana de este sábado se mantendrán condiciones frías y ventosas, con viento regular del sudoeste.

No se esperan lluvias y la visibilidad será buena, lo que representa un alivio respecto de las últimas jornadas. La temperatura mínima será de 8º grados centígrados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la tarde, el viento comenzará a disminuir su intensidad, pasando de regular a moderado y rotando del sudoeste al oeste.

El cielo presentará nubosidad variable, con algunos momentos de apertura. La temperatura máxima alcanzará los 13° grados centígrados.

Hacia la noche, el tiempo continuará frío con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 6° grados centígrados hacia la medianoche.

Si bien el escenario muestra una mejora gradual, la persistencia del viento y el descenso térmico mantienen abierta la posibilidad de nuevas variaciones en los próximos días.