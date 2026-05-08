Alimenti y la noche previa a Olimpo-Villa Mitre, su sorpresa en el debut, su hermana Leona y el futuro agrónomo

Villa Mitre sumó anoche su cuarta victoria consecutiva en la LBB Oro, coincidentemente después de finalizar la Liga Argentina.

"Fue un factor muy importante, sobre todo en la parte física, porque la doble competencia eran muchos partidos y requerían doble entrenamiento. Ahora, enfocados en el torneo local, sin dudas que cambió la situación ", entendió Segundo Alimenti en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Su pase de Olimpo a Villa Mitre fue uno de los más resonantes de los últimos tiempos. Y poco tiempo tuvo de adaptación.

"Estoy contento, con confianza, muy bien. Fue todo muy rápido. No podía entrar a la Liga, salvo por lesión y se dio justo que Joaco Jasen se lesionó. Después vinieron los playoffs y me tocó jugar también. Disfruté un montón, desde el día uno", reconoció el suarense.

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Su debut en la Liga Argentina fue el mismo día que estuvo disponible para jugar.

"Me sorprendió cuando en el tercer cuarto Sepo (Ginóbili, ante Lanús) me miró, no imaginaba entrar, pero estaba preparado y con todas las ganas de jugar", reconoció.

También fue un poco más atrás y repasó esa transición desde que Villa Mitre le hizo saber su interés hasta tomar la decisión de dejar el aurinegro.

"Mi objetivo siempre fue tratar de jugar profesionalmente, desde que estaba en Blanco y Negro de Suárez hasta que me vine a Bahía, siempre buscando subir escalones. Me costó la decisión, por el tema de la rivalidad y todo lo que había vivido, pero era la mejor oportunidad para mí y no me arrepiento de la decisión en cuanto a lo deportivo", contó.

Justamente la próxima semana Villa Mitre enfrentará a Olimpo, la primera vez que Alimenti jugará de visitante en el Norberto Tomás.

"Sobre todo el día anterior al partido me va a costar dormir, seguramente", admitió.

"Pero bueno -agregó- al final del día es el trabajo. Es lógico que será una sensación diferente, pero hay que ir y jugar de la misma manera que uno lo hace todos los días".

El suarense, que paralelamente al básquetbol estudia Agronomía en la UNS, reconoció que sus compañeros le facilitaron la tarea en la cancha.

"Es una posición difícil la del base. Me han ayudado mucho los mayores y desde el día uno Sepo me dijo que yo tenía la posibilidad de ser un jugador con minutos, me necesitaba para cambiar el ritmo y que tomara decisiones dentro de la cancha, que tenía libertad", comentó.

Segundo tiene algunos aspectos bien definidos para mejorar durante este período de post temporada en la Liga Argentina.

"Lo que tengo que trabajar más es el tiro de tres puntos, sin dudas; también el dribbling, el pick and roll, el mejorar los tiempos y llegar a mi punto máximo físicamente, porque soy un jugador intenso y necesito estar todo el tiempo al 100%", enumeró.

La cultura de trabajo y el espíritu deportivo, atraviesa a la familia Alimenti.

Su hermana, Catalina Alimenti, fue la primera suarense en llegar a Las Leonas.

"Mi papá siempre fue deportista, aunque amateur, y mi mamá también, juega al paddle. Nosotros desde chicos fuimos apasionados y hemos tenido un enfoque distinto al de nuestros amigos en cuanto al deporte y eso llevó a mi hermana a llegar donde llegó", destacó.

Y también su familia fue un sostén durante las vacaciones, para ayudarlo a decidir respecto del futuro.

Ellos viven en Coronel Suárez, aunque también pasan tiempo en el campo. Eso en Olimpo lo sabían, y ahora en Villa Mitre, ya se lo recordaron.

"Me gusta el campo. Desde chico cambio el aire. Cuando estaba en Olimpo traía siempre uno o dos corderos y ahora en Villa Mitre también, el fin de semana comimos", contó.

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