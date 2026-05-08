No la sacaron barata: durísima multa de Real Madrid a Valverde y Tchouaméni

Real Madrid cerró el expediente disciplinario iniciado a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras las peleas entre ambos en dos días diferentes y que este jueves terminó con el uruguayo en el hospital producto de un traumatismo craneoencefálico que no le permitirá jugar el clásico contra Barcelona.

"Los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos. Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna", informó el Merengue en un comunicado oficial.

En el mismo escrito, la Casa Blanca detalla que "ha resuelto imponer una sanción económica de 500.000 euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes".

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Valverde se expresó en sus redes sociales el jueves y contó que "durante la discusión, golpeé accidentalmente una mesa, lo que causó un pequeño corte en mi frente que requirió una visita rutinaria al hospital. En ningún momento mi compañero me golpeó, yo tampoco le golpeé".

La baja de Pajarito obliga a Real Madrid a afrontar el clásico del domingo ante los catalanes sin uno de sus capitanes.