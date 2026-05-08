Modifican frecuencias del transporte urbano por la alerta meteorológica

A partir de las 14, el servicio de transporte urbano de Coronel Rosales funcionará con frecuencias reducidas debido a la alerta naranja por fuertes vientos que se pronosticó para el distrito y la zona.

Según indicaron desde la comuna, la compañía informó que las modificaciones quedarán sujetas a la evolución de las condiciones meteorológicas y apuntan a resguardar la seguridad de pasajeros y choferes.

La línea 501 (barrio Mora) saldrá desde la Base Naval Puerto Belgrano a cada hora y media (por ejemplo: 14:30, 15:30, 16:30, etc.), mientras que desde el barrio partirá a cada hora en punto.

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En el caso de la línea 503 (Villa Maio), los servicios desde la base serán a cada hora y 20 minutos, y desde el barrio cada hora y 50 minutos.

La línea Villa Arias funcionará con frecuencia de sábados, con un colectivo cada una hora.

Y la línea 505 (barrio Nueva Bahía) saldrá desde la BNPB cada hora en punto y desde el barrio cada hora y media.

Desde la empresa remarcaron que los horarios podrían modificarse nuevamente dependiendo de cómo evolucionen las condiciones del tiempo.

El miércoles, el servicio quedó totalmente suspendido por las intensas lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para esta tarde vientos muy fuertes y lluvia, ante el avance de un fenómeno meteorológico denominado ciclogénesis.

