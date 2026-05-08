Comenzó el seminario de Jefes de Misión rumbo a los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La organización de los XIII Juegos Suramericanos dio un paso importante este jueves, al dar inicio al seminario oficial de Jefes de Misión en Rosario, una de las sedes del evento que irá del 12 al 26 de septiembre también en Santa Fe capital y Rafaela.

Los quince países que integran la Organización Deportiva Suramericana estuvieron representados: se trata de Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, además de la Argentina.

El primer encuentro tuvo lugar en un hotel de la costanera rosarina y en la ceremonia de apertura estuvieron presentes el intendente Pablo Javkin; el presidente de Odesur y del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; el coordinador general del comité organizador de los Juegos, Julián Galdeano; la vicepresidenta honoraria del comité organizador de los Juegos y actual diputada nacional, Gisela Scaglia; entre otras autoridades locales y provinciales de las áreas de Deporte y Turismo y referentes del comité organizador.

Durante la jornada, el mandatario dio la bienvenida a las delegaciones y expresó que es un desafío "único y novedoso" para las tres ciudades de la provincia en la que se van a disputar los juegos. Y puntualmente en Rosario, servirá para "completar la trilogía de juego". Al respecto, recordó: "Empezamos con los de Playa, hicimos los de la Juventud y ahora vienen los Juegos Suramericanos absolutos".

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Por su parte, el presidente de Odesur se mostró complacido de recibir a los jefes de misión y aseguró que "no hay dudas de que los Juegos van a ser un éxito".

"Tenemos el desafío de hacerlo en tres ciudades que van a trabajar en forma centralizada, pero descentralizada a la vez. Centralizada en cuanto a la concepción y a la organización, pero descentralizada en la gestión; con comités en cada una de ellas que van a garantizar la gestión y que la idea es que estos Juegos dejen una marca imborrable a través del legado", detalló.

Hasta el domingo, epresentantes de los Comités Olímpicos Nacionales de los 15 países participantes tienen previsto interiorizarse en detalle sobre el avance de la organización y los principales aspectos operativos de los Juegos.

A lo largo del seminario se abordarán temas vinculados a la llegada de las delegaciones, alojamiento, transporte, alimentación, acreditaciones, servicios médicos, seguridad, tecnología, comunicación y protocolo, entre otros.

En Rosario, los Jefes de Misión visitarán la Villa Suramericana, el Centro Acuático Provincial, el Arena Rural y el Estadio Parque Independencia, entre otros espacios estratégicos.

En Santa Fe recorrerán la Villa Suramericana, el Estadio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y las obras de renovación integral del predio, incluida su pista de atletismo.

En tanto, en Rafaela conocerán el Estadio Rafaela, la Villa Suramericana y el Velódromo, una de las principales obras de infraestructura deportiva de los Juegos.

Como se conoció oportunamente, el surf, por su naturaleza, se desarrollará en Mar del Plata, y el bowling, en el Shopping Norcenter de Munro, Buenos Aires. Además, el tiro deportivo se llevará a cabo en Recreo, otra ciudad santafesina, y el sóftbol en Paraná, Entre Ríos.

El seminario de Jefes de Misión representa un paso fundamental en materia organizativa, ya que permite articular de manera directa con cada uno de los países participantes y ajustar todos los detalles logísticos y operativos de cara a la competencia.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Ciudad de Guatemala o Ciudad de Panamá)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)