Suspenden las clases en Monte Hermoso y Coronel Rosales por el alerta naranja
La medida se decidió para todos los turnos en ambos distritos.
Autoridades educativas de Monte Hermoso y de Coronel Rosales decidieron suspender las actividades educativas presenciales en ambos distritos para la jornada del viernes debido a las alertas naranja y amarilla por vientos.
Según se indicó, en ambos distritos la medida incluye a todos los turnos (mañana, tarde y noche) y a todos los niveles y modalidades.
"Se prevén condiciones climáticas adversas con ráfagas de viento intensas y precipitaciones que pueden poner en riesgo la circulación y la seguridad de alumnos, docentes y auxiliares", se explicó.
La medida no fue reflejada aún en Bahía Blanca. En este caso, desde la municipalidad se indicó que se continúa monitoreando la situación y que, en todo caso, los anuncios se realizarían en la conferencia que a las 8.30 del viernes encabezará el intendente Federico Susbielles, junto con integrantes de su equipo.
En este marco, desde la comuna montehermoseña se indicó que "las instituciones educativas activarán los mecanismos de continuidad pedagógica de manera no presencial, ya sea en entornos virtuales o mediante tareas domiciliarias previas".
También se solicitó que las familias "se mantengan informadas a través de los canales de comunicación oficiales de cada institución y de la municipalidad para cualquier actualización durante la jornada del viernes".