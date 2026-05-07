Suspenden las clases en Monte Hermoso y Coronel Rosales por el alerta naranja

Autoridades educativas de Monte Hermoso y de Coronel Rosales decidieron suspender las actividades educativas presenciales en ambos distritos para la jornada del viernes debido a las alertas naranja y amarilla por vientos.

Según se indicó, en ambos distritos la medida incluye a todos los turnos (mañana, tarde y noche) y a todos los niveles y modalidades.

"Se prevén condiciones climáticas adversas con ráfagas de viento intensas y precipitaciones que pueden poner en riesgo la circulación y la seguridad de alumnos, docentes y auxiliares", se explicó.

La medida no fue reflejada aún en Bahía Blanca. En este caso, desde la municipalidad se indicó que se continúa monitoreando la situación y que, en todo caso, los anuncios se realizarían en la conferencia que a las 8.30 del viernes encabezará el intendente Federico Susbielles, junto con integrantes de su equipo.

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En este marco, desde la comuna montehermoseña se indicó que "las instituciones educativas activarán los mecanismos de continuidad pedagógica de manera no presencial, ya sea en entornos virtuales o mediante tareas domiciliarias previas".

También se solicitó que las familias "se mantengan informadas a través de los canales de comunicación oficiales de cada institución y de la municipalidad para cualquier actualización durante la jornada del viernes".