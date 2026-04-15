El Financial Times advirtió que la batalla de Milei contra la inflación "se está estancando"

El influyente periódico Financial Times advirtió que el proceso de desinflación de la administración de Javier Milei "se está estancando" tras el dato de marzo, difundido esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En un extenso artículo, el medio británico sostuvo que “el esfuerzo de Javier Milei por reducir la inflación crónica de Argentina se está estancando, con la tasa mensual alcanzando el 3,4% en marzo, su nivel más alto en un año, mientras los economistas advierten que abordar el tramo final podría ser mucho más difícil que frenar la crisis en su punto máximo".

Aún destacando el trabajo del Ejecutivo por reducir el índice desde los niveles elevados que recibió en 2023, señaló que la tendencia descendente se interrumpió y remarcó que “su tasa anual, de casi un 33%, está lejos de su pico de casi un 300%, pero sigue siendo de las más altas del mundo”

En este contexto, puso en duda el cumplimiento cercano del objetivo oficial de lograr que la inflación sea menor a 1% mensual al señalar que “los economistas son escépticos, especialmente porque el alza de los precios de la energía causada por la guerra en Irán añade nuevas presiones a una dinámica de precios ya difícil de modificar”.

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Asimismo, el artículo explicó que “Milei, quien se autodefine como anarcocapitalista, recurrió a una herramienta tradicional para impulsar la caída inicial de la inflación: mantener estable el tipo de cambio del peso para anclar los precios”.

Sin embargo, señaló que “cuando el gobierno permitió que la moneda se moviera con mayor libertad como parte de un acuerdo con el FMI en abril pasado, la inflación pronto comenzó a aumentar nuevamente”.

Ante este escenario, planteó que “sin un ancla firme, el gobierno debe ahora romper la inercia arraigada que se ha acumulado durante años de inflación crónica” y describió que “en Argentina, esos hábitos son difíciles de erradicar: muchos comerciantes aumentan los precios de forma preventiva, las familias acopian productos básicos antes de la próxima subida y los contratos de alquiler incluyen incrementos automáticos trimestrales”.

Asimismo, el diario agregó que “los costos de los servicios públicos y otros servicios, algunos de los cuales se ajustan automáticamente a la inflación pasada, siguen subiendo después de años de subsidios”.

En paralelo, detalló que “esto contrasta con los precios de los productos manufacturados, que en gran medida se mantienen bajos gracias al tipo de cambio semiflotante y la eliminación de algunas barreras comerciales”.

Al mismo tiempo, hizo referencia a las últimas subas considerables en los alimentos, especialmente en la carne vacuna, para describir un escenario en el que “los argentinos han estado sintiendo la presión”.

Además, Financial Times puntualizó en el impacto del aumento de precios en los salarios al señalar que “el efecto acumulativo es una erosión silenciosa pero significativa del nivel de vida, incluso cuando las tasas de pobreza bajaron el año pasado tras los máximos alcanzados al inicio de la presidencia de Milei”. (NA)