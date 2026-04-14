"El dato es malo", admitió Milei luego de conocerse el salto inflacionario de marzo

Minutos después de que el INDEC revelara una suba de precios del 3,4% durante marzo, el presidente Javier Milei admitió que "el dato es malo", aunque rápidamente aclaró que "hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado", en relación al impacto que tiene la Guerra de Medio Oriente sobre la economía nacional e internacional.

"El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. VLLC!", tuitéo el jefe de Estado, apenas conocido el nuevo Índice de Precios al Consumidor.

El mensaje del Presidente fue posteado como réplica a otra publicación del ministro Luis Caputo, quien sostuvo que "la inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas".

"A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales", aseguró el funcionario en X.