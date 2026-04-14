Apertura liguista: la 6ª fecha irá entre el sábado y el domingo antes del Superclásico
En la A, el líder Huracán visitará al colista San Francisco. Y en la B, el vanguardista Dublin recibirá en Cerri a Tiro Federal, uno de los escoltas.
Con promesas de buenos partidos, la 6ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur se jugará entre sábado a la tarde y el domingo antes del Superclásico River-Boca.
En la máxima división habrá tres cotejos el sábado, a las 15.30.
El puntero Huracán visitará al colista San Francisco, que se quedó sin DT tras la salida de Manuel Dambolena.
El Globo suma 4 victorias en fila y quiere sostener la exclusividad de la cima.
Por su parte, en duelo de escoltas, Libertad --único invicto-- recibirá a Villa Mitre en el Manzano.
Además, en un choque de necesitados, Sporting esperará por Liniers en el Mendizábal.
Finalmente, el domingo a las 14, Bella Vista será anfitrión de La Armonía en La Loma.
En el Promo
El sorprendente líder Dublin recibirá el sábado a Tiro Federal en cancha de Sansinena.
Y el otro cotejo de la jornada sabatina será el que protagonizán Pacífico de Cabildo-Rosario.
Ambos cotejos irán a las 15.30.
El domingo, en tanto, completarán Sansinena-Olimpo en el Luis Molina, desde las 14.30; y Pacífico BB-Comercial en el mismo horario.