Apertura liguista: la 6ª fecha irá entre el sábado y el domingo antes del Superclásico

Con promesas de buenos partidos, la 6ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur se jugará entre sábado a la tarde y el domingo antes del Superclásico River-Boca.

En la máxima división habrá tres cotejos el sábado, a las 15.30.

El puntero Huracán visitará al colista San Francisco, que se quedó sin DT tras la salida de Manuel Dambolena.

El Globo suma 4 victorias en fila y quiere sostener la exclusividad de la cima.

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Por su parte, en duelo de escoltas, Libertad --único invicto-- recibirá a Villa Mitre en el Manzano.

Además, en un choque de necesitados, Sporting esperará por Liniers en el Mendizábal.

Finalmente, el domingo a las 14, Bella Vista será anfitrión de La Armonía en La Loma.

En el Promo

El sorprendente líder Dublin recibirá el sábado a Tiro Federal en cancha de Sansinena.

Y el otro cotejo de la jornada sabatina será el que protagonizán Pacífico de Cabildo-Rosario.

Ambos cotejos irán a las 15.30.

El domingo, en tanto, completarán Sansinena-Olimpo en el Luis Molina, desde las 14.30; y Pacífico BB-Comercial en el mismo horario.