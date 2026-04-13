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Liga del Sur.

Manu Dambolena dejó de ser el entrenador de San Francisco

El DT presentó la renuncia y hoy se despidió del plantel.

Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Emanuel Dambolena dejó de ser el entrenador de San Francisco, según comunicó esta tarde el club, tras las primeras cinco fechas del Torneo Apertura de la Liga del Sur.

Manu presentó la renuncia a su cargo y esta tarde se despidió del plantel superior.

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"Gracias por tu responsabilidad, por tu compromiso y por defender con honor y cariño los colores del club", le agradecieron desde la institución de Villa Italia.

En la actual temporada, el Santo es el único equipo que aún no ganó en la división superior, con 2 empates (1 a 1 ante Libertad y 1 a 1 contra Sporting) y 3 derrotas (3 a 1 ante Bella Vista, 1 a 0 frente a Villa Mitre y 2 a 1 contra La Armonía).

Se trata así de la primera salida de un DT de la Liga del Sur en la reciente temporada.

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