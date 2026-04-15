El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 16 de abril en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 16 de abril una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 28 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de fresco y húmedo a templado, con viento suave del sector norte. La visibilidad, por su parte, será primero regular -por nieblas- y luego buena.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se prevé cálido y mayormente soleado, con viento suave del sector este. El índice UV será bueno y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, se presentará templada con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 18 grados.