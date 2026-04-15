El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 16 de abril una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 28 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco y húmedo a templado, con viento suave del sector norte. La visibilidad, por su parte, será primero regular -por nieblas- y luego buena.

Durante la tarde el tiempo se prevé cálido y mayormente soleado, con viento suave del sector este. El índice UV será bueno y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, en tanto, se presentará templada con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 18 grados.