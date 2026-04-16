LBB Oro: Napostá, Estudiantes, Pueyrredón, Estrella y Liniers, las visitas de los 80...

Napostá conservó el invicto en la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", tras superar a Pacífico, 85 a 76, en uno de los cinco partidos correspondientes a la quinta fecha, que tuvo todos ganadores visitantes y que dejó un juego pendiente.

Tomás Bruni se lleva enganchado a Guerrero.

Estudiantes quedó como único escolta, venciendo a Olimpo, 87 a 74 y aprovechando el triunfo de Estrella ante Bahiense del Norte, por 83 a 67.

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Fausto Herrera se encarga de Guido Muzi. Lo espera Bautista Olivera.

En los otros dos encuentros, Pueyrredón metió la tercera victoria en fila, esta vez frente a Barrio Hospital, 86 a 74, mientras que Liniers confirmó su recuperación (segundo triunfo consecutivo), superando a Independiente, 82 a 64.

Como curisosidad, los ganadores anotaron 82, 83, 85, 86 y 87.

El lunes 27 completarán la programación L.N. Alem-Villa Mitre, postergado a pedido del local, que tenía un viaje su entrenador Hernán Jasen.

Pacífico 76, Napostá 85

Napostá sigue de racha y amplió su liderazgo e invicto a cinco triunfos en fila. Esta noche superó de visitante a Pacífico por 85 a 76.

La carrera de Nicolás Guerrero y Branco Salvatori.

Se acomodó en el arranque con protagonismo ofensivo de Fausto Depaoli y Pedro Santiago, para liderar 12-4 tras 4m30s. Luego el Verde superó el mal arranque con puntos de Branco Salvatori principalmente, para un sprint de 14-2 que lo puso arriba momentáneamente.

Germán Andrés dejó atrás a Francisco Mattioli.

En adelante hubo paridad, con los locales sumando vía Santiago Loos (al final, goleador con 22) aunque progresivamente y tras la primera etapa, Napostá fue inclinando la balanza. Fue con el goleo de Depaoli y de Marcos Diel, quienes combinaron nada menos que 50 puntos del total... También resultó decisivo el aporte de Pedro Santiago, con 13 unidades y 10 rebotes.

Fausto Depaoli desafía a Pisani, Salvatori y Loos.

Pacífico (76): B. Salvatori (13), T. Bruni (11), V. Cortés (5), S. Loos (22), J. Larrandart (14), fi; F. Mattioli (10), G. Lucas (1), Genaro Pisani y P. Palacio. DT: Mauro Richotti.

Napostá (85): F. Depaoli (24), V. Carrizo (12), L. Alemañy (1), M. Diel (26), P. Santiago (13), fi; N. Guerrero (2), G. D’Annunzio (4), G. Andrés (3), T. Solís, B. Mastandrea y E. Piccinini. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Pacífico, 20-16; 36-40 y 52-65.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Néstor Schernenco y Marcelo Gordillo.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Olimpo 74, Estudiantes 87

Estudiantes se llevó la victoria ante Olimpo, su clásico rival, por 87 a 74 para continuar subiendo en la tabla.

El Albo comenzó más enfocado y lo reflejó en las diferencias que estableció en el lapso inicial, con un 11-3 de arranque y muy activos José Belleggia y Santiago Ruesga, para luego cerrar el 1C con triple de Luca Storni en la última para el 27-14.

Pero el Aurinegro reaccionó en el 2C, con conversiones de Francisco Michelli y de Martino Hait. En los tres primeros minutos recortó a 31-28, aunque casi de inmediato Estudiantes confirmó sus opciones y recursos, para levantarse con puntos de Octavio Cancellarich y alejarse 43-32 (con doble de Alan González).

Si bien un par de bombazos de 3 arrimaron a Olimpo en el tercero (58-54, con triple de Santiago Kucan a 1s), en el último lapso la visita aprovechó espacios en el poste bajo para atacar con penetraciones de Julián Rodríguez-Santiago Ruesga o bien jugar bola abajo al corte por calle trasera.

Cinco jugadores del ganador terminaron con doble-dítgito en puntos, siendo el goleador Lucas Delgado (16) y Alan González el más valioso en los números, con 8 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos en 28m21s.

Olimpo (74): T. Del Sol (19), F. Michelli (21), A. Marino (5), A. Diel (2), G. Tejero (8), fi; S. Kucán (6), A. Bodach (2), M. Hait (11) y L. Mattioli. DT: Ezequiel Zani.

Estudiantes (87): J. Rodríguez (10), O. Cancellarich (11), L. Delgado (16), J. García (15), A. González (8), fi; S. Ruesga (8), J. Belleggia (11), L. Storni (8) y L. Espósito. DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Olimpo, 14-27; 32-47 y 54-58.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sam Inglera y Joel Schernenco.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Barrio Hospital 74, Pueyrredón 86

Pueyrredón ratificó que está en alza al llevarse una nueva victoria -tercera consecutiva- en este caso frente a Barrio Hospital como visitante, por 86-74.

El Auriazul tuvo un buen inicio con Nicolás Renzi poniendo una ventaja de 17-8 con 2-2 en libres y demostrando la visita mayores opciones ofensivas y buena respuesta del banco, con Lucio Baeza a la cabeza (11 puntos). Además, un plus fue la cuota de tiros libres que se llevó "Purre" desde La Curtiembre, con 29 aciertos en 38 intentos.

Lo mejor de Barrio en la primera parte estuvo en manos del "Colo" Martínez (9), mientras que Baeza lideró la anotación del equipo visitante en ese PT (8), en el que también hubo 63% de efectividad en dobles y 10 jugadores con puntos en sus casilleros.

En el global Damián Carci, con 17 tantos, fue el máximo goleador de Pueyrredón. En los locales brilló Joaquín Godio (21).

Barrio Hospital (74): L. Fortelli (3), A. Andreanelli, J. Godio (21), F. Ferrari (9), J.L. Martínez (9), fi; T. Bussetti (12), F. Anaya (7), N. Cámara (4), A. Arias y S. Hamze (9). DT: Claudio Queti.

Pueyrredón (86): F. Alfonso (10), D. Carci (17), N. Renzi (12), A. Agulló (6), F. Ruiz (4), fi; P. Pérez Pavón (7), L. Baeza (11), N. Dulzan (4), Gino Pisani (6), M. Echarri (9). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Barrio Hospital, 13-21; 29-46 y 44-67.

Árbitros: Alejandro Vizcaino, Mariano Enrique y Juan Agustín Matías.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Bahiense del Norte 67, Estrella 83

Con rendimientos altos y parejos desde lo colectivo, Estrella se anotó su primera victoria como visitante, superando a Bahiense del Norte, 83 a 67, al que llegó a ganarle 76 a 48.

Fueron muy importantes los aportes iniciales de Tomás Peña, que terminó con 12 puntos (3-4 en t3, 1-1 en t2 y 1-2 en t1 y 4 asistencias) y Federico Macías, cerrando con 16 unidades (7-8 en t2).

Fondo: Tomás Peña abre el juego, defendido Eddie Roberson.

También se sumaron Fausto Herrera (3-5 en t3 y 1-2 en t2, más 6 rebotes, 2 recuperos y 2 asistencias), Carlos Balmaceda (9 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias), Bautista Olivera (6 rebotes, 5 asistencias) y Alan Pan (11 unidades, con 3-4 en t3, 4 rebotes y 3 asistencias).

Santiago Quiroga-Guido Muzi, lindo duelo.

En el local, que no tuvo una vez más a Augusto Lamonega, Bruno Lozano y Tobías Amatte, se destacó Guido Muzi: 24 puntos (2-6 en t3, 6-8 en t2 y 6-8 en t1), más 7 rebotes.

Bahiense del Norte (67): F. Ruggiero (6), G. Muzi (24), T. Bonivardo (4), E. Roberson (4), J.P. Hollender (11), fi; S. Luengo (8), J.C. Hoya (7), A. Risacher (2), B. Castañares y G. Di Stéfano (1). DT: Alejandro Navallo.

Estrella (83): T. Peña (12), F. Herrera (17), S. Quiroga (9), B. Olivera (7), C. Balmaceda (9), fi; F. Macías (16), A. Pan (11), B. Pérez, A. Kucan, G. Oyarzo (2) y E. Giusto. DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Bahiense, 15-19; 33-45 y 48-68.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Gabriel Jaramillo y Ariel Di Marco⁩.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Independiente 64, Liniers 82

Después de perder el primer cuarto 19 a 16, Liniers logró acomodarse, fue creciendo y se impuso como visitante ante Independiente, 82 a 64.

El Chivo tuvo tres pilares: Gastón Torres, de gran segundo tiempo, sumó 20 puntos (7-10 en t2 y 6-9 en t1); Agustín Dottori, 16 puntos (3-5 en t3, 3-6 en t2 y 1-1 en t1), más 8 rebotes y 3 asistencias y Genaro Groppa, de muy buena primera mitad, terminó con 20 unidades (3-7 en t3, 3-5 en t2 y 5-6 en t1), además de 5 recobres.

En el viola, que perdió su primer juego como local, Alen Ríos aportó 15 puntos (6-10 en t2 y 3-5 en t1), además de 9 rebotes y 3 asistencias y Luciano Figueroa fue el goleador, con 21 puntos (3-8 en t3 y 6-9 en t2).

Independiente (64): M.Schmir, J. Ripoll (10), F. Slonimsqui (2), L. Figueroa (21), A. Ríos (15), fi; I. Formiga, J.P. Morán (3), F. Bonino (6), M. Zonza (7) y B. Jiménez. DT: Javier Musumeci.

Liniers (82): A. Dottori (16), N. Ramos (2), G. Groppa (20), G. Torres (20), J. Marinsalta (2), fi; M. Miérez (2), K. Hernández (2), A. García (5), T. Sabatini (11), A. Ayude (2) y F. Lanaro. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Independiente, 19-16; 33-40 y 46-63.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Inauguración

La sexta fecha se disputará el próximo jueves, día que Liniers inaugurará la remodelación del Hernán Sagasti, cuando reciba a Olimpo.

También jugarán Estudiantes-Bahiense, Pueyrredón-Independiente, Villa Mitre-Pacífico, Estrella-L.N. Alem y Napostá-Barrio Hospital.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (5-0), 10 puntos

2º) Estudiantes (4-1), 9

3º) Estrella (3-2), 8

3º) Pueyrredón (3-2), 8

3º) Bahiense (3-2), 8

6º) Pacífico (2-3), 7

6º) Liniers (2-3), 7

6º) Independiente (2-3), 7

6º) Olimpo (2-3), 7

10º) Barrio Hospital (1-4), 6

11º) Villa Mitre (1-3), 5 (*)

11º) L.N. Alem (1-3), 5 (*)

(*) Jugarán el lunes 27.