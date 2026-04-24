AFA: la Justicia ratificó al juez que procesó a "Chiqui" Tapia y Toviggino

La Cámara en lo Penal Económico rechazó este viernes el pedido de recusación contra el juez Diego Amarante presentado por la defensa del tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, que buscaba sacarlo de la causa donde se investiga la retención indebida de aportes.

Semánas atrás, la defensa de Toviggino, a cargo de Marcelo Rocchetti, apeló el procesamiento que Amarante dispuso contra Toviggino y presentó un escrito para apartar al juez bajo la acusación de “enemistad manifiesta”.

La Cámara analizó el planteo y consideró que ninguno de los cuatro hechos invocados por el recusante configuraba enemistad manifiesta ni pérdida de imparcialidad, y confirmó que Amarante debe continuar al frente del expediente.

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