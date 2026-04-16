Inmensa: doble récord sudamericano absoluto de Agostina Hein

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Inmenso inicio de competencia para Agostina Hein, estableciendo el récord sudamericano absoluto en los 800 metros libres.

La nadadora de Campana bajó la marca de hace diez días de la brasileña Costa (8:23.98), frenando el cronómetro en 8:22.01 en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

La sensacional presentación para la dirigida por Sebastián Montero no terminó ahí.

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Unos minutos más tarde, Hein batió el récord sudamericano absoluto de 200 combinados: 2:10.82.

Pertenecía a la brasileña Maranhao, con 2:11.24.

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