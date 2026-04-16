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Panamá 2026.

Inmensa: doble récord sudamericano absoluto de Agostina Hein


La nadadora argentina se impuso en los 800 libres y en los 200 combinados de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

Inmenso inicio de competencia para Agostina Hein, estableciendo el récord sudamericano absoluto en los 800 metros libres.

La nadadora de Campana bajó la marca de hace diez días de la brasileña Costa (8:23.98), frenando el cronómetro en 8:22.01 en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

La sensacional presentación para la dirigida por Sebastián Montero no terminó ahí. 

Unos minutos más tarde, Hein batió el récord sudamericano absoluto de 200 combinados: 2:10.82.

Pertenecía a la brasileña Maranhao, con 2:11.24.

Noticia en desarrollo…

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