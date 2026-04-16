Capturada por denunciar un robo inexistente en el centro y agredir a la policía

Una mujer fue aprehendida por denunciar un robo inexistente. Además, en la comisaría intentó agredir a los oficiales de policía.

Todo ocurrió esta mañana en la zona céntrica. Sobre las 11.00, Inés Apud, de 55 años, informó al teléfono de emergencias 911 que había sido víctima de un robo a la salida de un banco ubicado en la primera cuadra de Chiclana.

Sin embargo, una vez en la sede policial, cambió varias veces su declaración.

A partir de esto, mediante cámaras privadas y del Centro Único de Monitoreo, se logró establecer que los dichos de la mujer eran falsos, por lo que se procedió a su aprehensión.

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Sin embargo, en el momento en que se le notificaba su situación procesal, Apud se tornó hostil y comenzó a lanzar golpes, por lo que fue rápidamente reducida.

De este modo, se le sumó el delito de atentado y resistencia a la autoridad al que ya tenía por falsa denuncia.

Según se informó, la mujer cuenta con antecedentes por hechos violentos similares. También posee tres medidas perimetrales por violencia de género.