Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Dos aprehendidos y un prófugo tras una persecución por una moto robada

El hecho ocurrió anoche, cerca de las 23:45. Lautaro Arévalo (19) y a un menor de edad fueron arrestados. Al mayor se incautaron dos vainas calibre .22.

Un procedimiento policial concretado anoche, cerca de las 23:45, terminó con dos personas aprehendidas luego de que intentaran escapar a bordo de una motocicleta sin patente, en la intersección de Washington y Victorica, al ser advertidos por personal del Comando de Patrullas.

La huida se extendió por varias cuadras hasta Lahual y Hueicha, donde los ocupantes abandonaron el rodado y continuaron a pie. En ese sector, los efectivos lograron reducir a Lautaro Arévalo (19) y a un menor de edad, mientras que un tercer implicado consiguió darse a la fuga.

Tras el procedimiento, se estableció que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo por hurto, emitido ese mismo día por la UFIJ N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Además, durante la requisa al mayor se incautaron dos vainas calibre .22, que quedaron incorporadas a la causa.

La investigación fue caratulada como encubrimiento, infracción al artículo 189 bis del Código Penal, desobediencia y averiguación de procedencia, con intervención de la autoridad judicial correspondiente. Las actuaciones se llevan adelante en la subcomisaría Harding Green.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE