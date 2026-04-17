Dos aprehendidos y un prófugo tras una persecución por una moto robada

Un procedimiento policial concretado anoche, cerca de las 23:45, terminó con dos personas aprehendidas luego de que intentaran escapar a bordo de una motocicleta sin patente, en la intersección de Washington y Victorica, al ser advertidos por personal del Comando de Patrullas.

La huida se extendió por varias cuadras hasta Lahual y Hueicha, donde los ocupantes abandonaron el rodado y continuaron a pie. En ese sector, los efectivos lograron reducir a Lautaro Arévalo (19) y a un menor de edad, mientras que un tercer implicado consiguió darse a la fuga.

Tras el procedimiento, se estableció que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo por hurto, emitido ese mismo día por la UFIJ N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Además, durante la requisa al mayor se incautaron dos vainas calibre .22, que quedaron incorporadas a la causa.

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La investigación fue caratulada como encubrimiento, infracción al artículo 189 bis del Código Penal, desobediencia y averiguación de procedencia, con intervención de la autoridad judicial correspondiente. Las actuaciones se llevan adelante en la subcomisaría Harding Green.