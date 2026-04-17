Quiso engañar a una comerciante con un recibo trucho y lo detuvieron

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la tarde del jueves a un hombre que intentó estafar a una comerciante exhibiendo un comprobante falso, luego de haber efectuado una compra en el comercio.

El aprehendido fue identificado como Francisco Ezequiel Homann de 22 años de edad, quien había mostrado un recibo por el monto de 9700 pesos que era un print de pantalla. La comerciante al percatarse de la estafa, llamó al 911 lo que derivó en la detención del mismo.

Las fuerzas de seguridad constatan que no era un recibo real de la compra recientemente efectuada, por lo que secuestran el teléfono móvil y trasladan al estafador a la Comisaría Cuarta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Interviene la UFIJ NRO. 15. DJBB.