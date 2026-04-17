Olivetti en Bahía Blanca: el cine como puente hacia una industria con rostro humano

Hay marcas que trascienden el objeto para convertirse en ideas. Olivetti pertenece, irremediablemente, a esa estirpe. No fue sólo la precisión de sus tipos de plomo sobre el papel o el diseño vanguardista de sus máquinas; fue, ante todo, la convicción de que una fábrica podía —y debía— ser el corazón de una comunidad.

Bajo esta premisa, el próximo lunes, a las 18, el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (Colón 80) se transformará en un portal hacia esa experiencia con la proyección de “Prospettiva Olivetti”.

Para Adriano Olivetti, el espacio del hombre era sagrado. La arquitectura no era un decorado para la producción, sino un "instrumento insustituible para la creación de la comunidad". Ivrea, esa ciudad piamontesa que se convirtió en laboratorio social, fue el epicentro de un sueño: una industria "humana" donde la responsabilidad social y la cultura no eran accesorios, sino el motor mismo de la organización.

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El documental propone un viaje por las décadas del 60 al 80, rescatando materiales de archivo, fotografías y voces que reconstruyen una doble perspectiva: el pasado de una empresa que desbordó las fronteras de Italia y un futuro que aún sobrevive en la belleza de sus edificios y sedes internacionales.

El evento se inscribe en la jornada mundial del Made in Italy. Al respecto, el Cónsul General de Italia en Bahía Blanca, Dr. Nicola Bazzani, recordó que la fecha del 15 de abril no es azarosa, ya que honra el nacimiento de Leonardo da Vinci.

“Leonardo es la figura símbolo de la capacidad de unir arte, ciencia y técnica; cualidades que representan la esencia del Made in Italy”, explicó.

En esa línea, Olivetti se erige como el estandarte de una Italia que compite apostando a la calidad extrema y al diseño como una forma de dignificar tanto a quien crea el objeto como a quien lo utiliza.

El encuentro en Colón 80 no es sólo una cita para los amantes del cine documental o la historia industrial. Es una oportunidad para reflexionar sobre cómo la ética y la estética pueden convivir en el mundo del trabajo.

La proyección será con acceso libre y gratuito, y el material audiovisual se presentará en su lengua original con subtítulos en español, permitiendo al público local sumergirse en una historia que demuestra que, alguna vez, el progreso tuvo un rostro profundamente humano.