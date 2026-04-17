Esperando el Sol del 25: vuelve una tradición bien argentina

La tradición vuelve a encenderse en Bahía Blanca con la llegada de la 41° edición del Festival Folklórico Esperando el Sol del 25, uno de los encuentros culturales más queridos y convocantes de la ciudad.

Con más de cuatro décadas de historia, el festival se convirtió en un clásico que reúne generaciones enteras alrededor del folklore, celebrando nuestras costumbres en un clima de fiesta familiar y encuentro popular. Sobre el escenario habrá música en vivo, cuadros de danza y todo el color que caracteriza a este evento tradicional.

Esperando el Sol del 25 no es solo un espectáculo: es una celebración de la identidad, de los abrazos compartidos y de esas canciones que atraviesan el tiempo. Una oportunidad ideal para reencontrarse con lo nuestro y vivir una noche cargada de emoción.

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Las entradas ya se encuentran disponibles en ticketbahia.com