Murió el exbasquetbolista brasileño Oscar Schmidt

El exbasquetbolista brasileño Oscar Schmidt, considerado una de las máximas leyendas de este deporte, murió este viernes a los 68 años tras sufrir un molestia.

Schmidt fue trasladado al Hospital y Maternidad Municipal Santa Ana (HMSA), en San Pablo, donde recibió atención médica y falleció minutos después, de acuerdo con los medios brasileños.

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Oscar, quien visitó en varias oportunidades nuestra ciudad, desarrolló una carrera profesional de 25 temporadas y se consolidó como el máximo anotador en la historia del básquetbol FIBa, con 49.703 puntos. También posee el récord de mayor cantidad de puntos en Juegos Olímpicos, con 1.093.

Schmidt participó en cinco ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos y dejó actuaciones destacadas, entre ellas los 55 puntos convertidos frente a España en Seúl 1988, marca récord en un partido del torneo.

Con la selección de Brasil, su logro más destacado fue la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1987, en Indianápolis, donde lideró la victoria 120-115 sobre Estados Unidos, en lo que fue la primera derrota del equipo estadounidense como local en esa competencia.

Ese día convirtió 46 puntos, incluidos siete triples.

"Tiraba, por lo menos, 1000 triples al día. Tirando yo solo. Duele la cabeza hacer esto, 1000 tiros al día. Y luego inventé una cosa que consistía en que después de haber hecho estos 1000 tiros, 500 por la mañana y 500 por la noche, tenía que meter 20 triples seguidos sin fallar, y por lo general lo conseguía como máximo al tercer intento. Me acuerdo de que a veces me quedaba en el 17 o 18. Una vez me quedé casi dos horas para hacer los 20 seguidos. Además, cuando alcanzaba el 20, continuaba. ¿Sabés hasta dónde llegué una vez? Noventa", contó en una entrevista.

"Me acuerdo de que cuando me estaban pasando el balón, mis compañeros del Flamengo estaban todos sentados y pendientes de mí. Recuerdo que pedían silencio, y decían alucinados: 'Lleva 60'. Y yo les decía: 'Estoy acá tirando solo y ustedes ahí…. ¡Tendrían que estar todos acá!", je, je.

Además, obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Filipinas 1978. En su paso por el seleccionado, entre 1977 y 1996, acumuló 7.693 puntos en 326 partidos oficiales.