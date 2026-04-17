Avanzan las negociaciones por la deuda con el FMI: Caputo se reunió con Georgieva

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Washington, en el marco de las reuniones de primavera del organismo, tras el reciente acuerdo técnico alcanzado con el país.

El encuentro se dio luego de la aprobación de la segunda revisión del programa vigente, que habilitaría un nuevo desembolso cercano a los USD 1.000 millones, clave para reforzar las reservas y afrontar compromisos financieros.

Trascendió que la reunión se desarrolló en un clima positivo y con respaldo del organismo internacional al rumbo económico del Gobierno, especialmente en materia fiscal y de reformas estructurales.

Durante el encuentro, las partes analizaron la marcha del programa y los próximos pasos en relación al esquema de pagos de deuda, así como la acumulación de reservas, uno de los puntos donde Argentina había mostrado dificultades en la revisión previa.

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Además, Caputo expuso ante inversores y funcionarios internacionales las alternativas que evalúa el Gobierno para afrontar vencimientos en dólares, incluyendo nuevas herramientas de financiamiento y estrategias para reducir costos.

El acuerdo con el FMI forma parte de un programa de facilidades extendidas firmado en 2025 por USD 20.000 millones, que contempla metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas, con revisiones periódicas para habilitar nuevos desembolsos. (NA)