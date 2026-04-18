Las formas de Zaha Hadid en China

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

La estética nacida en los 80 de la mente de la arquitecta Zaha Hadid (1950-2016) sigue siendo, de la mano de los seguidores de su estudio, una manifestación única, un deconstructivismo propio, que se ha anticipado incluso a formas orgánicas que hoy genera con facilidad genera la inteligencia artificial.

Si se cumple el precepto difundido de que la arquitectura debe ser un reflejo de su tiempo, menuda tarea tienen los estudiosos para definir las obras de Hadid e interpretarlas en relación al mundo actual, como intrincadas formas representando a la sociedad del siglo XXI.

Es el caso del complejo edilicio Gateway Centre en West Kowloon, Hong Kong, China, un proyecto de uso mixto en su fase final que se conoció en las últimas semanas a partir de una serie fotográfica que captura el proyecto en una etapa donde su volumetría, fachada y organización espacial están definidos.

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Las tomas resaltan los pliegues verticales de sombreado, la envolvente acristalada y las transiciones entre los elementos estructurales y ambientales.

Lugares

El proyecto integra espacios cívicos, de oficinas y comerciales. Sus cinco niveles inferiores albergan tiendas y restaurantes dentro de una red de terrazas, plazas y atrios que suman casi 9 mil metros cuadrados.

Dos pares de torres de oficinas interconectadas se ubican en los extremos norte y sur, enmarcando este espacio central y reforzando el tránsito peatonal a través del complejo.

Las torres se componen como una serie de "pétalos", cada uno con diferente orientación y altura para definir una presencia dinámica en el horizonte.

Su forma se estrecha hacia adentro tanto en los niveles superiores como inferiores, reduciendo el volumen percibido a la vez que aumenta el espacio exterior en la planta baja y mejora la ventilación natural en todo el sitio.

Esta configuración también responde a mantener las vistas de la cresta montañosa de Kowloon. El sistema de fachada incorpora aletas de sombreado verticales que se extienden sobre los tejados, formando halos protectores para terrazas y jardines en altura.