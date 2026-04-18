Rige una alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche en Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche de este sábado en Bahía Blanca y la región.

El aviso rige desde el mediodía hasta la medianoche. Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se espera que los fenómenos estén acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

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Por su parte, el servicio Satelmet prevé para este sábado una jornada con una temperatura máxima de 26 grados.

Durante la tarde, el tiempo se presentará cálido e irá desmejorando con el correr de las horas. El viento soplará leve, con ráfagas fuertes del noroeste rotando al oeste. El índice de radiación ultravioleta se mantendrá en valores normales y la visibilidad será buena.

Hacia la noche, las condiciones continuarán inestables, con una mejora progresiva hacia la medianoche, cuando se espera una temperatura cercana a los 16 grados.

Recomendaciones

- Evitar salir durante las tormentas.

- No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

- Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

- Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

- Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un lugar cerrado.