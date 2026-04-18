Rige una alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche en Bahía Blanca
De todos modos, no se esperan fenómenos significativos para nuestra ciudad, según informaron desde el Municipio.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche de este sábado en Bahía Blanca y la región.
El aviso rige desde el mediodía hasta la medianoche. Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Se espera que los fenómenos estén acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
Por su parte, el servicio Satelmet prevé para este sábado una jornada con una temperatura máxima de 26 grados.
Durante la tarde, el tiempo se presentará cálido e irá desmejorando con el correr de las horas. El viento soplará leve, con ráfagas fuertes del noroeste rotando al oeste. El índice de radiación ultravioleta se mantendrá en valores normales y la visibilidad será buena.
Hacia la noche, las condiciones continuarán inestables, con una mejora progresiva hacia la medianoche, cuando se espera una temperatura cercana a los 16 grados.
Recomendaciones
- Evitar salir durante las tormentas.
- No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.
- Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
- Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un lugar cerrado.