Por pedido del Municipio, los colectivos vuelven a trabajar desde esta noche en sus horarios habituales

Las compañías de transporte público San Gabriel y Rastreador Fournier vuelven a trabajar desde esta misma noche en sus horarios habituales, tras un pedido de prórroga del Municipio hasta encontrar una solución ante la delicada crisis financiera que atraviesa el sistema local.

"Desde esta noche, y al menos durante este martes también, se va a funcionar con normalidad, a la espera de una respuesta", confirmaron a La Nueva. fuentes cercanas a las negociaciones.

Cabe recordar que, desde el sábado último, se habían reducido las frecuencias, así como se habían suspendido el servicio nocturno por tiempo indeterminado.

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El pasado viernes, ambas compañías emitieron un comunicado indicando que la situación económica crítica que vive el sector obliga a tomar la decisión de interrumpir el servicio nocturno y reducir la frecuencia, saliendo por última vez de cabecera a las 20.30 y volviendo a activar el servicio a las 6.30 de la mañana.

"Actualmente, el precio del combustible es un 50% superior al reconocido por el Municipio en el último estudio de costos realizado en noviembre de 2025. Del mismo modo, el costo salarial se incrementó un 20% desde entonces", sostuvieron las empresas en el comunicado.

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