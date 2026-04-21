Boca siguió de festejos, ahora en la Liga Nacional; en Liga Argentina ganaron los locales
El xeneize superó a Obras y terminó quinto. Ya están todos los cruces.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Boca continuó con los festejos tras consagrarse campeón de América, venció esta noche como local a Obras, 87 a 75 y terminó en el quinto lugar de la fase regular de la Liga Nacional, que ya no tiene partidos por disputar.
Desde que asumió Nicolás Casalánguida como DT, el xeneize cosechó 18 triunfos en 20 partidos.
El bahiense Lucas Faggiano jugó 17m37, sumando 5 puntos (1-2 en triples y 1-2 en dobles), más un rebote y una asistencia.
Con este resultado, quedaron dibujados todos los cruces de primera instancia:
5º (Boca)-12º (San Martín)
6º (Ferro)-11º (Peñarol)
7º (Obras)-10º (Instituto)
8º (La Unión)-9º (Independiente)
En tanto, Quimsa se quedó con el Nº1 y los otros tres que se metieron directamente en cuartos fueron: 2º) Gimnasia (Comodoro), 3º) Regatas Corrientes y 4º) Oberá.
Por la Permanencia, en tanto, se medirán Atenas (18º) y Argentino (19º).
Se despidieron de la temporada: 13º) Olímpico, 14º) Racing (Chivilcoy), 15º) San Lorenzo, 16º) Unión (Santa Fe) y 17º) Platense.
Refuerzos
Argentino sumó al juninenses Franco Balbi (36 años), que ya había quedado eliminado con Unión.
Ocupará el lugar del lesionado Jeremías Frontera.
En tanto, Ferro incorporó a Kevin Hernández -donde jugó entre 2016 y 2020- para reemplazar a Facundo Piñero, con fractura en una mano.
En Liga Argentina
Por la Conferencia Sur de la Liga Argentina, Deportivo Viedma (4 puntos, 3 asistencias y un recupero de Nico Paletta) venció como local a Provincial, 83 a 69, y descontó (2-1) por los octavos de final.
En los rosarinos, Gonzalo Torres fue el goleador, con 18 puntos, además de bajar 7 rebotes.
Pico también pudo ante La Unión, en La Pampa, 68 a 54 y quedaron 2-1 arriba los entrerrianos.
En tanto, Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó como local a Central Entrerriano, 86-75, con 29 puntos de Ezequiel Paz, y se adelantó 2-1.
Por la Norte, Salta Basket le ganó en el Delmi a San Isidro, 63 a 57 (1-2), sin presencia de los bahienses Máximo Genitti en el local y Emilio Boyé en la visita.