Boca siguió de festejos, ahora en la Liga Nacional; en Liga Argentina ganaron los locales

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Boca continuó con los festejos tras consagrarse campeón de América, venció esta noche como local a Obras, 87 a 75 y terminó en el quinto lugar de la fase regular de la Liga Nacional, que ya no tiene partidos por disputar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde que asumió Nicolás Casalánguida como DT, el xeneize cosechó 18 triunfos en 20 partidos.

El bahiense Lucas Faggiano jugó 17m37, sumando 5 puntos (1-2 en triples y 1-2 en dobles), más un rebote y una asistencia.

Con este resultado, quedaron dibujados todos los cruces de primera instancia:

5º (Boca)-12º (San Martín)

6º (Ferro)-11º (Peñarol)

7º (Obras)-10º (Instituto)

8º (La Unión)-9º (Independiente)

En tanto, Quimsa se quedó con el Nº1 y los otros tres que se metieron directamente en cuartos fueron: 2º) Gimnasia (Comodoro), 3º) Regatas Corrientes y 4º) Oberá.

Por la Permanencia, en tanto, se medirán Atenas (18º) y Argentino (19º).

Se despidieron de la temporada: 13º) Olímpico, 14º) Racing (Chivilcoy), 15º) San Lorenzo, 16º) Unión (Santa Fe) y 17º) Platense.

Refuerzos

Argentino sumó al juninenses Franco Balbi (36 años), que ya había quedado eliminado con Unión.

Ocupará el lugar del lesionado Jeremías Frontera.

En tanto, Ferro incorporó a Kevin Hernández -donde jugó entre 2016 y 2020- para reemplazar a Facundo Piñero, con fractura en una mano.

En Liga Argentina

Por la Conferencia Sur de la Liga Argentina, Deportivo Viedma (4 puntos, 3 asistencias y un recupero de Nico Paletta) venció como local a Provincial, 83 a 69, y descontó (2-1) por los octavos de final.

En los rosarinos, Gonzalo Torres fue el goleador, con 18 puntos, además de bajar 7 rebotes.

Pico también pudo ante La Unión, en La Pampa, 68 a 54 y quedaron 2-1 arriba los entrerrianos.

En tanto, Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó como local a Central Entrerriano, 86-75, con 29 puntos de Ezequiel Paz, y se adelantó 2-1.

Por la Norte, Salta Basket le ganó en el Delmi a San Isidro, 63 a 57 (1-2), sin presencia de los bahienses Máximo Genitti en el local y Emilio Boyé en la visita.