"Estos partidos serán a un ritmo diferente al que venimos acostumbrados", dijo el "9" de Sociedad Sportiva

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Luego de dos años, el próximo sábado Sociedad Sportiva concretará su regreso al Torneo del Interior, en su segundo escalón. Un retorno esperado para el rugby bahiense ya que se trata del certamen más federal del país. Que agrupa a los campeones y subcampeones (también los clasificados a través de las reválidas) de las uniones provinciales con excepción de URBA. En el caso de Las Palomas este regreso es el premio al 3º puesto en el Regional Pampeano A del año pasado, que le dio una chance a través de la reválida frente a Neuquén RC.

Y con el recuerdo de aquella despedida en el último partido del TdI B 2023 (única victoria ante Jockey de Salta de local por 34-31), se viene el estreno ante Liceo de Mendoza en La Carrindanga, a las 16 (horario a confirmar).

Uno de los jugadores clave en el presente del equipo bahiense, el medio scrum Rafael Larrañaga Astibia, habló de la expectativa por volver al plano nacional y del desafío que se viene con visitas a Huirapuca (Tucumán) y Los Tordos (Mendoza).

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“La verdad, el debut ante Liceo un partido muy esperado. Era un objetivo que nos impusimos ya hace dos años cuando quedamos eliminados: volver a jugar el TdI, un torneo muy importante que eleva la vara y mejora el nivel del equipo. Lograr este objetivo ganando la reválida y jugar esta clase de partidos complicados que se vienen, te llevan a jugar de la mejor manera posible y es una sensación satisfactoria”, dijo el número 9 del Blanco.

-Vienen sumando una racha de triunfos extensa y logrando pequeños objetivos. ¿Llegan en un momento deportivo o de nivel de juego ideal?

-La verdad que sí. El equipo de a poco va encontrando su ritmo, ajustando cada vez alguna cosita. Estos partidos (del TdI) sirven para ver si realmente estás a este nivel o no; yo creo que sí. Después de la reválida contra Neuquén RC, el equipo se dio cuenta que debía ajustar algunas cosas y pienso que para este fin de semana lo va a hacer.

-¿Qué saben del rival?

-La Nacha (Ignacio Bermúdez, entrenador de forwards y editor de videos) nos estuvo subiendo los partidos. Juegan al principio cerrado y luego y después intentan llevarla siempre a la punta, ya que tienen los tres de atrás que son bastante fuertes y picantes. Así que, sabiendo eso, debemos ajustar la defensa. También sabemos que juegan un torneo muy importante en Mendoza. Sabemos que tienen un roce diferente al que venimos teniendo nosotros. Ya desde la semana pasada venimos trabajando lo que es la defensa y el golpe. Estamos preparándonos para lo que será este debut.

-¿Te gusta el sistema que tiene el torneo de jugar en modo “ventanas”, es decir, uno por mes de fase de grupos?

-Sí, la verdad que me gusta más que nada por lo que es el tema viajes y descanso, además de poder mechar algún partido emocionante durante el año y no agarrar todo a fin de año, cuando el equipo llega más cansado. Y además que, bueno, como estamos arrancando el año deportivo y capaz en el calendario no tenés partidos muy peleados, este te exige. Con el formato anterior nos tocaba uno tras otro cada fin de semana. Viajábamos un fin de semana a Salta y al otro a Tucumán. Eso, aunque no te das cuenta, te cansa mucho. El viaje en sí desgasta, así que está bueno que sea espaciado como para recuperar, ajustar y poder prepararse mejor frente a los rivales.

-Sos uno de los que jugó el Torneo del Interior 2023, el último para Sportiva. ¿Qué te dejó y en qué aspectos del juego evolucionaste desde esos años a hoy?

-También jugué el de 2022, cuando enfrentamos a Old Lions, Córdoba Athletic… Lo que más estoy intentando cambiar ahora es el tema del ritmo de juego, controlar más los tiempos. Capaz le doy un ritmo muy frenético y a veces eso no es bueno para el equipo, sino que hay que saber controlar. Cuándo darle una velocidad más al juego, cuando una velocidad menos, cuando salir con una patada, cuando salir jugando del fondo… Poder identificar mejor esas esas situaciones en la cancha e intentar tomar la mejor decisión.

-Para el nivel de rivales que van a enfrentar, ¿Es importante esa dinámica, esa cuestión de segundos en los que un medio scrum hace la diferencia justamente en la toma de decisiones?

-Sí, es clave. Creo que estos partidos serán a un ritmo totalmente diferente al que venimos acostumbrados. Claramente son rivales que juegan a otra cosa en sus torneos. Tienen un roce mayor al nuestro y un ritmo más elevado. Entonces, el objetivo será poder equiparar ese ritmo de juego como para hacerles frente. Y más que nada, no solo en ataque sino también en defensa: tacklear, reposicionarse rápido y no permitirles que usen esa ventaja de roce, para poder nivelar.

-Volviendo a los TdI previos que jugaste, 2022 y 2023: ¿Con cuál te quedás?

-La verdad que los dos torneos que pude jugar estuvieron muy buenos. Los viajes son otra cosa… Conocer otras ciudades, otros clubes que por ahí son de primer nivel, conocer otra gente, otro estilo de juego... Siempre es hermoso sumar esa experiencia. Pero los viajes que más me gustaron fueron el de Jockey (Salta), Córdoba Athletic allá (Córdoba), que aunque no jugamos en la cancha principal el partido estuvo muy bueno. Y Tucumán Lawn Tennis, donde conocimos la cancha principal, La Caldera. Después, ya hablando de los encuentros, fueron todos muy buenos, muy peleados… Te das cuenta que afuera de Bahía hay un nivel que también es muy elevado. Está bueno competir contra estos equipos y no perdérselo.

-¿Qué significa compartir el equipo con tu hermano Francisco, también medio scrum?

-Él es 2005 y yo 2002 (24 años), le llevo tres años. Es un nueve puro, como yo. Me pone muy contento que también vaya cumpliendo sus objetivos y el hecho de competir con él, porque al final del día estamos luchando por el puesto. Me alegra que también juegue, que tenga sus minutos y que demuestre que realmente está al nivel de Primera, porque la verdad que juega muy bien.