Sociedad Sportiva perdió en la última pelota ante Sporting por 31-29

Con un try recibido en la última jugada Sociedad Sportiva vio cómo se le escapó la victoria frente a Sporting por 31 a 29, en una de las semifinales del Regional Pampeano A disputada en nuestra ciudad.

Fue esta tarde en La Carrindanga, donde dirigió el arbitro Simón Larrubia (URBA) en un encuentro que contó con importante marco de público.

Con este resultado el equipo bahiense quedó eliminado de la edición 2025, ya que no habrá partido por el tercer puesto. La otra semifinal la animan Mar del Plata Club y Universitario (Mar del Plata) a partir de las 18.10 en suelo marplatense, con arbitraje de Santiago Bevaqua (Sur).

El XV Blanco no pudo sumar puntos en la segunda parte, luego de un vistoso primer tiempo que ganó por 29 a 13 con tries de Facundo Zamora (29m.), Patricio Cantalejos (35m. y 40m.) y Pedro Zorzano (44m.). Además hubo tres conversiones y un penal de Ignacio Ficcadenti.

La visita abrió el marcador a los 5m. con try de Carlos Del Prete y en la segunda etapa sumó dos tries el segunda línea Pedro Cedarry a los 23m. y el decisivo a los 40m. convertido por Renato Abad. Justamente, el pateador del conjunto visitante totalizó 3 penales y 2 conversiones, mientras que Blas Zapiola agregó un penal en un momento en que Abad había salido por tarjeta amarilla.

En cuanto a la plaza al Torneo del Interior, la derrota dejó a Las Palomas ante la posibilidad de jugar un repechaje por el tercer cupo a la edición 2026, aunque dependerá de una victoria de Mar del Plata Club (1º) ante Universitario (4º), ya que se accederá según ubicación de los equipos en las posiciones de la fase regular. Quiere decir que por haber sido el 2º el XV bahiense clasificará al repechaje si pierde Uni.

Sporting ya accedió a una de las dos plazas directas.

(Noticia en desarrollo).