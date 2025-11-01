Argentino perdió en Mar del Plata y definirá la plaza en el country ante Biguá

Line que gana Comercial en el partido ante Argentino. Foto: prensa Comercial.

Al menos un punto bonus que le permitirá llegar a la última fecha con posibilidades se trajo Argentino de su viaje a Mar del Plata.

El Chancho cayó este sábado ante Comercial por 30 a 27, en partido correspondiente a la segunda y penúltima fecha de la Reválida A-B del Regional Pampeano de rugby.

Con este resultado el equipo bahiense definirá el próximo fin de semana en el country ante Biguá la obtención de la segunda plaza para la URS en la máxima categoría del regional 2026.

Hoy los puntos del XV bahiense llegaron por tries de Tomás Moro (2) y cinco penales y una conversión anotados por Ramiro Correa.

En Intermedia también fue victoria del club de Sierra de los Padres, por 39-20.

En el otro partido de la jornada Biguá (Mar del Plata) superó con comoidad a Los 50 (Tandil) por 54 a 29 como local.

Por su parte Comercial aseguró hoy una de las dos plazas en el TRP A para la unión marplatense, por lo que Argentino y Biguá se jugarán toda una final por el segundo cupo.

La tercera y última de la Reválida A-B está programada para el fin de semana venidero con Argentino-Biguá y Los 50-Comercial.

Posiciones: 1º) Comercial, 8; 2º) Argentino y Biguá, 5; 4º) Los 50 (T), 0.

Reválida B-C

Este domingo jugarán Uncas-Pico RC por la Reválida B-C del Regional Pampeano. El partido comenzará a las 15.

En esta instancia también participa Santa Rosa RC, que tiene fecha libre.

En la primera fecha Santa Rosa RC cayó ante Uncas por 18-13 de local, por lo que de ganar, obtendrá la plaza en el TRP B 2026 para la Unión de Rugby de Mar del Plata.

En la tercera y última (próximo fin de semana) jugarán Santa Rosa RC-Pico RC