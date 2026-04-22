Colecta solidaria para que una bahiense pueda costear un tratamiento oncológico de $21 millones

Bahía Blanca se moviliza por Rosana Licata, una vecina diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis en la pleura. Tras estudios de alta complejidad, se detectó una mutación en el gen EGFR (deleción del exón 19), lo que representa una oportunidad clave: el uso de una terapia dirigida con medicación específica que ofrece el mejor pronóstico posible para su cuadro.

Sin embargo, la esperanza se topó con un obstáculo burocrático. Su obra social, PAMI, rechazó la cobertura del fármaco indicado por el médico, denominado Osimertinib (Tagrisso), argumentando que no se encuentra dentro de sus protocolos de "primera línea". Ante esta situación, la familia recurrió a la justicia mediante un recurso de amparo para exigir la cobertura integral.

El principal problema es la urgencia. El tratamiento oncológico debe ser sostenido y el valor de la medicación es inaccesible para cualquier economía familiar: cada caja de 30 comprimidos —necesaria para cubrir apenas un mes— tiene un costo aproximado de $21.500.000.

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"Hicimos una colecta para tratar de comprar una caja, pero la realidad es que no se puede hacer todos los meses", explicó su familia, remarcando que el tiempo que demora la justicia en dictar una medida cautelar es tiempo que Rosana pierde de tratamiento.

Bajo el lema de ayudar a que Rosana comience su lucha cuanto antes, se lanzó una campaña para recaudar fondos o recibir la medicación en carácter de donación por parte de alguien que ya no la utilice.