El Nacional elevó un reclamo tras perder con La Falda; hoy cierran la fecha 3 de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El Nacional presentó oficialmente en la Asociación Bahiense lo que consideró una mala inclusión de un jugador por parte de La Falda, en el partido que el albirrojo le ganó 67 a 42, correspondiente a la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", que se había suspendido por humedad y debió reprogramarse.

De acuerdo con lo manifestado oficialmente a "La Nueva", desde El Nacional consideran que "hubo una suplantación de identidad", es decir, participó del partido un jugador con el nombre de otro.

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Lo cierto es que, como el encuentro no había comenzado al momento de suspenderse, cuando se pudo jugar ambos equipos volvieron a cargar los nombres de los jugadores.

Desde La Falda le aseguraron a "La Nueva" que le consultaron del cambio a los árbitros al momento de cargar nuevamente los componentes -tras la suspensión- y ellos manifestaron que podían hacerlo.

En consecuencia, el argumento de La Falda es que en la planilla que le entregaron para cargar al planillero de El Nacional figuraba Josue Mateo Chazarreta (quién jugó realmente), no Benjamín Jaratz, desconociendo el motivo por el que apareció Jaratz, algo que consideran no es responsabilidad de ellos.

Inclusive, agregaron que el jugador en cuestión ingresó restando apenas dos minutos, con el partido definido (llegaron a estar 32 puntos arriba), por lo que consideran también que no existió ventaja deportiva.

Ahora, los pasos a seguir los determinará el Tribunal de Penas de la ABB.

El viernes

La próxima fecha de la LBB Plata se jugará íntegramente el viernes con San Lorenzo-Comercial, Altense-Sportivo Bahiense, Argentino-Ateneo, Bahía Basket-Velocidad, Espora-El Nacional y 9 de Julio-La Falda.

Juegan el que falta

Con el partido entre Los Andes y Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich) se completa, desde las 20, la tercera fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

El encuentro será en el José D'Amico de Punta Alta (Humberto Primo 1159), con arbitraje de Ariel Mallimaci y Marcelo Bressan.

Los locales siguen sin Alfredo Cortina (esguince) y la visita continúa sin los lesionados Yamil Sánchez y Gonzalo Semper (ambos desgarrados).

Será la tercera parte de esta fecha que comenzó con el triunfo de Whitense sobre Fortín Club (Pedro Luro), 73 a 66.

Después continuó con la victoria de Bahiense del Norte B como local sobre Pellegrini, 72 a 67. El mismo día Caza y Pesca venció como visitante a Sporting (en cancha de Espora) y en tiempo suplementrio 94 a 91 (83-83).

En tanto, Sportivo Bahiense B le ganó como visitante a Velocidad B, por 104 a 59 y Barracas superó como local a Bella Vista, 77 a 63.

En dos partes

La sexta programación comenzará el domingo, con Sportivo B-Whitense, Bella Vista-Velocidad B, Pellegrini-Barracas, Fútbol y Tenis-Sporting y Fortín Club-Los Andes.

Mientras que pasó al miércoles 29 Caza y Pesca Huracán Médanos-Bahiense del Norte B.

Posiciones

1º) Bahiense B, 9 puntos (4-1)

1º) Pellegrini, 9 puntos (4-1)

1º) Sportivo B, 9 (4-1)

1º) Caza y Pesca, 9 (4-1)

5º) Whitense, 8 (3-2)

5º) Barracas, 8 (3-2)

7º) Velocidad B, 7 (2-3)

7º) Sporting, 7 (2-3)

9º) Los Andes, 6 (2-2) (*)

10º) Fútbol y Tenis, 5 (1-3) (*)

10º) Fortín Club, 5 (0-5)

10º) Bella Vista, 5 (0-5)

(*) Tienen un partido menos.

LBB Oro

Mañana se disputará la sexta fecha de la LBB Oro, "Rubén Fillottrani": Estudiantes-Bahiense, Estrella-L.N. Alem, Pueyrredón-Independiente, Villa Mitre-Pacífico, Napostá-Barrio Hospital y Liniers-Olimpo, inaugurando la remodelación del Hernán Sagasti.

En tanto, el lunes 27 disputarán el pendiente L.N. Alem-Villa Mitre, por la quinta fecha.